¡ãÉ×¤ÎÍ¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¡ä¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥é¥Ã¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤±¤ì¤É¿´¤¬¶¹¤¤¡©
Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Û¤¦¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ê¤éÊ¹¤Î®¤»¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¸å¡¹¤Þ¤Çº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×¤Î¡È¤ä¤µ¤·¤¤¡É¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¤¥é¥Ã¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ»ä¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¡©
É×¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²ÈÂ²¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¡¢µ¢Âð¡£¤¹¤°¤ËÍ¼¿©ºî¤ê¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¤ËÉ×¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦Í¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¡£¤³¤ì¤Ë¥à¥«¤Ä¤¯»ä¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù
¡Ø»ä¤Ê¤é¡¢¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤¿¤È²ò¼á¤¹¤ë¤±¤É¡Ù
¡Ø¤É¤³¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù
´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ±°Õ¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬ÃÏÍë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Öµ¤¸¯¤¤¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤òË«¤á¤½¤ä¤¹À¼¤â»¶¸«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øµ¢Âð¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤Î¾õ¶·¤¸¤ã¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡£¾¡¼ê¤Ë¥¥ì¤ëºÊ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ê¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«
¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤â¥à¥«¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£ºî¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¼«Ê¬¤Ï¼êÅÁ¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¾¡¼ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ù
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÏºÊ¤ò¤Í¤®¤é¤¦¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¦¤¬¤Ã¤¿¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼çÆ³¸¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉ×¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¤½¤Î²¼¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ö¾å¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤½¤Î¤È¤É×¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ë¤è¤ë¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤é¡Ö¤½¤ì¤Çµ¤¤¬Íø¤¯¤ä¤µ¤·¤¤É×¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤«¡ª¡×¤È¡Ù
Çã¤¤Êª¤Ç°ìÆü³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ê¤éºÂ¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤æ¤ë¤æ¤ë¤È¹ø¤ò¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ê¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿Êª¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²È»ö°é»ù¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤Ê¤ë¤±¤É¡×¤È¡¢ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á°Äó¤ÇÈ¯¤»¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æâ¿´¤Ç¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÁá¤¯¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÍ¼¿©¤Î»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ä¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Î»þ´Ö¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ëºï¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿çÌ²»þ´Ö¡£¤µ¤Ã¤µ¤È²È»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¡Öµ¢Âð¸å¤Î»þ´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¥À¥ó¥Ê¤Ë¡¢¸ý½Ð¤·¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£
¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤Ç
¤ª¤½¤é¤¯¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÇºÊ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ø¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È¡Ö¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤¬¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥à¥«¤Ä¤¯¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤ªÃã¤Ç¤â°û¤â¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¤é¥à¥«¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ù
¤É¤¦¤ä¤é¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¤Ï¸À¤¤Êý¤³¤½¤ä¤µ¤·¤¤É÷¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬²¾¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ì½ï¤ËµÙ·Æ¤·¤è¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¼¿©ºî¤ê¡¢¼êÅÁ¤¦¤è¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î³ô¤Ï¥Ð¥¯¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È¡¢¤É¤¦Æ°¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤Í¡Ù
¤³¤ÎÊý¤Ï¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤Î¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¶õÊ¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í¼¿©¤Ï·Ú¤á¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ø¤¤¤Ã¤½ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ø¾Ç¤ë¤Ê¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿©»öºî¤ê¤ò¼êÈ´¤¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡Ø¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤â¤è¤ë¤«¤Ê¡£Áê¼ê¤Ï¤ä¤µ¤·¤µ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤è¤ê¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤»¤È»×¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Èè¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤ÈÁ°Äó¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡ÖÍ¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤½²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Í¼¿©¤Î½àÈ÷¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐºÊ¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÆâ¿´¥¤¥é¥Ã¤È¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤ÆÆ°¤¯¤«¤Ê¡Ù
¤³¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ç¤â¸å¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢º£¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¾¯¤·µÙ·Æ¤·¤¿¸å¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢¡È¤ä¤µ¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ëÊÖ¤·¡É¤âÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¤ä¤µ¤·¤µÉ÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤â¤·¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©¡¡¤Í¤®¤é¤¤¤Ï¾åÊÕ¤À¤±¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï¾¯¤·¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤³¤½¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥à¥«¤Ä¤¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
