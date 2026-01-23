ÍÌ¾¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¤¬¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¡ÈÃíÌÜ¤¹¤Ù¤100¿Í¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤âSNS¾å¤Ç»¿ÈÝÊ®½Ð
¡¡¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤Ê¤Á¤¬¡¢¡ØForbes JAPAN¡Ù¤Î2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤100¿Í¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ö100 PEOPLE TO WATCH IN 2026¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Æ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬±Æ¶Á¤«¡Ä¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¡È¤ê¤å¤¢¡É¤ÎÆÃ¹¶ÉþÄ´¤ÎÀ©Éþ»Ñ
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÌó36Ëü¿Í
¡¡2014Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤æ¤Ê¤Á¤Ï¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØKOGYARU¡Ê¥³¥®¥ã¥ë¡Ë¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¹õ¥®¥ã¥ë¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï²÷µó¤À¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ô¿Æ¤¬¥ä¥Þ¥ó¥ÐÀ¤Âå¤À¤È¼«Ê¬¤Ï¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿»ö¤òÁá¤¯¤«¤éÌ¼¤Ë¤â¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Õ¡Ô¿Æ¤Î¥¨¥´¤Ç¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¶¯¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Îä¤á¤¿À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤æ¤Ê¤Á¤µ¤ó¤ÏInstagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÌó36Ëü¿Í¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½êÂ°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØKOGYARU¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Ï2025Ç¯11·î¤ÎÊ¡²¬¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢µÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëÁ´¹ñ11ÅÔ»Ô¡¦23¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¤Þ¤µ¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤æ¤Ê¤Á¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤³¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ê¤å¤¢¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ê¤å¤¢¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¤ÏInstagram¤Ç¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃ¹¶ÉþÉ÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½Ð¸½¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀèÆü¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀ®¿Í¼°¡É¤Î°áÁõ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤ê¤å¤¢¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¿ÆÀ¤Âå¤Î¥»¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤ê¤å¤¢¤µ¤ó¤Ï¹»Â§¤¬¸·¤·¤¤Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃÏÌ£¤Ê¹õÈ±É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïº£¸å¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤½¤¦¤À¡£