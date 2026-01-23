この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

作編曲家でシンガーソングライターのぱくゆう氏が自身のYouTubeチャンネル「ぱくゆうチャンネル」で、「【2026最新版】DTMを始めるなら Windows? Mac? それとも...」と題した動画を公開。これから音楽制作を始めたい人に向けて、パソコン選びの決定的な指針を示した。



動画の冒頭で、ぱくゆう氏は「どうしてもWindows PCじゃなきゃダメだという理由がない人は、Macを選びましょう」と結論を提示。音楽制作という用途に限定すれば、WindowsとMacでできることに本質的な差はないとしつつも、Macには初心者が享受できる大きなメリットがあると解説する。



まず、ぱくゆう氏はWindows PCを選ぶべき限定的なケースについて言及。それは「ゲーム」や「高度なライブ配信」「会計事務」といった、音楽制作以外の用途をPCに求める場合だという。これらの分野ではWindowsにのみ対応するソフトウェアやプラットフォームが多いため、明確なアドバンテージがあると説明した。



その上で、音楽制作に特化した場合にMacが優れている理由を4点挙げた。1つ目は、iPhoneやiPadと同じ感覚で直感的に操作できる「スマホ・タブレットの延長で使える」点だ。PC操作に不慣れな人でも学習コストが低いという。



2つ目は「トラブルシューティングが容易」なこと。Macは製品モデルが限定されているため、同じ環境のユーザーが多く、問題が発生してもインターネットで解決策を見つけやすいと語る。3つ目は、ラップトップ型であるMacBookシリーズの「可搬性が高い」点だ。省電力でバッテリー持続時間が長く、静音性や堅牢性にも優れるため、場所を選ばずに作業できる利点を強調した。



最後の理由として、Mac専用の音楽制作ソフト「Logic Proが魅力的」であることを挙げた。他社製品と比較して圧倒的に安価でありながら、豊富な音源やエフェクトが収録されており、機能面でも充実していると述べた。



ぱくゆう氏は、「パソコンいじりも好きだという人はWindows PC」「音楽制作以外の余計なことは考えたくないという人はMac」とそれぞれの適性を整理。音楽制作に集中したい初心者にとって、Macがいかに合理的な選択肢であるかを示す内容となっている。