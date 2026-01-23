高市早苗首相が2026年1月23日にライブ配信サービス「ニコニコ生放送（ニコ生）」で公開されたインタビュー動画に出演し、「メイクの雰囲気が変わった」と話題になったことについて、当時の経緯を明かした。

「プロのメイクの人を連れてきてやる」と言われ...

高市氏は、「【衆院選2026】日本の針路は？ 高市早苗総理インタビュー with 高校生」と題したニコニコニュース公式動画に出演した。

そのなかで高校生が、高市氏に「総裁選の少し前から眉の形が変わったりリップが柔らかくなったりとか、メイクの雰囲気が変わったことが話題になっていましたが、あれは大きな勝負を前にして心境の変化などがあったのでしょうか？」と質問する場面があった。

高市氏は「あれは実は、私の心境の変化などではなく」と笑顔で切り出し、

「総裁選挙で私を応援しようと集まってくださった国会議員のなかで、1人とんでもない人がいて、皆の前で『本当に化粧が下手、服の趣味悪い』──ボロッカスに言われたんですよ」

と冗談めかして明かした。驚きが広がるなか、「その時に、その人が『プロのメイクの人を連れてきてやる』と言ってですね。プロのメイクの方にしていただいたのが、あの総裁選出馬記者会見で」と25年9月の会見を振り返っている。

高校生評には「オバチャン嬉しいです」

高市氏は「その時にメイクが変わったねって言われたんですが。ただ最近テレビを見ている人から『メイクがすっかり戻っちゃったね』とがっかりのメッセージも寄せられてます」ともいい、「やっぱりプロの人にやってもらうと違うんでしょうね」と分析した。

一方、高校生から「いやいや本当にお似合いです」と声が上がり、

「いやいやいやいや、そう言うてもろたら、オバチャン嬉しいです」

と顔をほころばせる一幕も。

高市氏は26年1月19日に記者会見を開き、通常国会召集日の23日に衆院解散することを発表している。