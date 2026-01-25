この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「となりの人生 〜密着TV〜」が、「上司の声を聞くだけで呼吸困難に。適応障害の現実を聞きました。」と題した動画を公開。適応障害を経験した女性が、上司からのパワーハラスメントが原因で発症に至った経緯と、その壮絶な実態を語った。

女性が適応障害を発症したのは、4社目の会社でのことだった。専門性を高められると期待して異動した部署に、本部長として着任した上司との出会いがきっかけであった。その上司はいわゆる「クラッシャー」タイプで、後から調べると、過去にも同様に人を追い詰めていた経歴があったという。女性はその上司から、理不尽なフィードバックや執拗なダメ出しといったパワーハラスメントを日常的に受けるようになった。評価面談では「スキルは十分だが、態度が悪い」「会社愛が足りない」など、上司の都合の良い評価軸で一方的に評価を下げられたと明かした。

こうしたストレスが続くうち、女性の身体は拒否反応を示すようになる。上司の顔を見たり声を聞いたりするだけで息苦しくなり、オンライン会議では上司が話す際にミュートにするほどだったという。やがて思考が回らなくなり、ひどい時は「ベッドに横になって息をしているだけ」という状態にまで追い込まれた。その後、心療内科で適応障害の診断を受け、その時は「ちゃんと名前がついた」と、むしろほっとしたと心境を語った。

この経験はトラウマとなり、別の会社に移った後も、過去と似た状況に置かれた際に過呼吸を起こすなど、再び心身に不調をきたした。動画では、適応障害のリアルな症状や、そこから回復し、自分に合った働き方を見つけようとする彼女の現在の姿が映し出されている。

