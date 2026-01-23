「バニラアイス×納豆」ってどんな味？ 意外すぎる組み合わせを実際に試してみた！

「バニラアイス×納豆」!? まさかの組み合わせを検証してみた

納豆はご飯のお供の定番ですが、納豆をなんと「バニラアイス」に混ぜるという意外すぎる組み合わせをクックパッドで発見！

果たしてどんな味なのか……？気になったので、編集部のスタッフが実際に試してみました。

いつものバニラアイスが“のび〜るアイス”に！





まずは付属のタレとからしは加えず、バニラアイスと納豆を小皿に入れて作ることに。「もし合わなかったらどうしよう……」と少し不安だったので、まずはアイスと納豆をそれぞれ半分ずつ使いました。





混ぜ合わせるとアイスが溶けはじめ、だんだんと粘り気が出てきました！20回くらい混ぜると、まるでトルコアイスのような“のび〜るアイス”に大変身！

最初は納豆の匂いを強く感じましたが、バニラアイスと合わせるうちに匂いもほとんど気にならなくなりました。

納豆があずきのような食感に！





ひと口食べてみると、最初はバニラアイスの甘さとまろやかさが口の中に広がり、あとからふんわりと納豆の風味を感じます。納豆があずきのような食感で、いいアクセントになっています。

レシピ作者さんによると、タレとからしを入れた方がコクが出るとのことなので、少量ずつ加えてみました。









入れるとアイスに深みが加わり、よりまろやかな味わいに。まるでみたらし風味のアイスを食べているような感覚です！入れる前とは違ったおいしさを楽しめました。

クセになる食感と味わい

納豆の空の容器を使った“のびるアイス”アレンジは以前から知っていましたが、納豆そのものを入れるレシピは初めてだったので、どんな味になるか少し心配でした。

実際に食べてみると、意外とクセになるおいしさで納豆の粒感も楽しめました。「ちょっと変わったアイスを試してみたい」という方にはぴったりの一品です。

気になった方は、ぜひ作ってみてくださいね。