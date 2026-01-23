この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ゴゴスマ竹田恒泰とあいちトリエンナーレ」と題した動画を公開。過去にレギュラー出演していた情報番組『ゴゴスマ』（CBCテレビ制作）を降板するに至った真相について、その背景にあった「あいちトリエンナーレ」問題との関わりを詳細に語った。

動画の冒頭で竹田氏は、自身が「生放送に出しちゃいけない人」と思われがちであるとしつつも、実際には『ゴゴスマ』に約3年間、生放送で出演していた事実を明かす。そして、5年半ほど前に番組に出演しなくなった理由について、発端は「あいちトリエンナーレ」問題だったと切り出した。竹田氏は当時、公金が投入された同芸術祭の展示内容を問題視しており、特定の展示を「公共の福祉に反する」と厳しく批判していた。

この問題は、高須クリニックの高須克弥院長らによる愛知県知事のリコール運動へと発展。竹田氏は、この運動を立ち上げる記者会見に「応援に行くつもり」で足を運んだという。しかし、会場に着くと主催者側の席が用意されており、本人の意図とは裏腹に「応援に来ただけなのに、発起人のような扱いになってしまった」と、当時の困惑を振り返る。

この記者会見の直後、CBC側から「出演していただくのはちょっと難しい」との連絡があり、事実上の降板となったことを告白。しかし、竹田氏は「番組が誰を起用するかは制作の自由」とし、放送局の判断に不満はないと強調した。むしろ、予期せず騒動の中心人物の一人となってしまったことで、番組スタッフに迷惑をかけたことが「全ての間違いの始まりだった」と述べ、申し訳ない思いがあったことを明かした。

