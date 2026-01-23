°ËÆ£½Ó²ð¡¡¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈÇË¶É¤·¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¡×¤â¡Ä¥Ð¡¼¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤Î°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36¡Ë¤¬22Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤ÈÇË¶É¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢58ÉÃ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¥ª¥È¤¹´ë²è¡Ö58ÉÃ¤Ç¥ª¥Á¤ëÏÃGP¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¬1¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÈéÀÚ¤ê¤¬Èà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊÌ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥Ð¡¼¤Ç¸åÇÚ¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬ÆþÅ¹¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥·¡¼¥·¥ã¤òÆüËÜ¤Ë¹¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤¬²¿½½Å¹ÊÞ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶áÂç¥´¥±¤·¤ÆÅ¹Á´ÉôÄÙ¤ì¤Æ¡¢¼Ú¶â2²¯±ßÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£²¶¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¥¿¥À¼ò¤ò¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç°ËÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ºÎø¤°¤é¤¤¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î2ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¡¢4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ï¥¯¥é¤È9·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£