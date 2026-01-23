「寒がりだけどオシャレしたい」人へ！【ハニーズ】ウエストも楽ちん♡「あったかスカート」

寒さが苦手だけれど、オシャレも諦めたくない！ そんな大人女性の強い味方になるのが、裏フリースや裏起毛などのあったかアイテム。大人がデイリーコーデに取り入れるなら、【ハニーズ】の「あったかスカート」がおすすめ。あたたかな裏地のほかに、ウエストゴムで楽に穿けそうなのも魅力。シャレ感も楽ちんさも備わったスカートは、冬コーデで手放せなくなるかも。

ソフトな裏フリースのきれいめスカート

【ハニーズ】「あったかナロースカート」\2,680（税込）

裏地にフリース素材を使用したナロースカートは、寒さが苦手な大人女性にぴったり。表面はコーデュロイ調のベロア素材で、さりげなく季節感も漂います。公式サイトによると「ウエストゴムでストレスフリー」とのことで、きれい見えしながら楽に穿けそう。

大人カジュアルの相棒に

【ハニーズ】「裏起毛ナロースカート」\2,480（税込）

カジュアルに穿きたい人はこのナロースカートがおすすめ。公式サイトには「裏起毛であたたかくソフトな肌触り」とあり、防寒面でも頼りになりそう。ウエストは紐 ＆ ゴム仕様で、穿き心地も楽ちん。カジュアルなコーデに仕上げても、自然と女性らしさが漂うアイテムです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。