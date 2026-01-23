この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「なぜ莫大な売上があったのに雪印は廃業してしまったのか？裏側には衝撃の事実が隠されていました！」と題した動画を公開。倒産させないプロとして企業の財務改善指導を行う市ノ澤翔氏が、かつて売上1兆円を誇った巨大企業・雪印が一度消滅した背景を解説した。



市ノ澤氏によると、現在の雪印メグミルクの前身である「雪印乳業」は、牛乳やバター、チーズといった乳製品だけでなく、育児品、アイスクリーム、冷凍食品、医薬品まで手掛ける「総合乳業メーカーのトップ」であり、グループ全体の連結売上高は1兆円を超える超大企業であった。しかし、そんな巨大企業も2002年には事実上の解体・再編に追い込まれることになる。



その原因について、市ノ澤氏は「2度の不祥事」があったと指摘する。1度目は2000年に発生した「集団食中毒事件」だ。1万人以上の被害者を出しながら、経営陣の対応は遅れ、当時の社長による「私は寝てないんだ」といった発言がメディアで報じられたことで、企業の信頼は大きく失墜した。



さらに翌2001年、追い打ちをかけるように2度目の不祥事「牛肉偽装事件」が発覚する。BSE（狂牛病）問題への対策として国が実施した牛肉買い取り事業を悪用し、子会社の雪印食品が外国産牛肉を国産と偽って不正に補助金を請求していたことが内部告発によって明らかになったのだ。この事件が決定打となり、雪印乳業は解体を余儀なくされた。



どん底からの復活は、徹底した組織改革から始まった。市ノ澤氏は、品質管理体制の見直しやサプライチェーンマネジメントの強化、顧客の声に真摯に向き合うためのコールセンター設置、さらには社員有志による「雪印体質を変革する会」の発足など、地道な取り組みが再起に繋がったと解説する。これらの改革を経て、事業再編の末に現在の「雪印メグミルク」が誕生し、今では6,000億円規模の売上を誇る優良企業として復活を遂げている。



巨大企業の転落と再生の歴史は、たった一度の不祥事と危機管理の失敗が、いかに致命的な結果を招くかを物語っている。この事例は、企業の規模を問わず、すべての経営者にとって重要な教訓と言えるだろう。