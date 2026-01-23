この春で活動休止予定のヒップホップグループ・RIP SLYMEのメンバー5人が、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）でそれぞれロケをすることに！ 52歳のあのメンバーは、初対面の若い女性に声をかけまくり、さらにはとある夫婦に“デリカシーゼロ発言”を連発し……!?

2026年でデビュー25周年を迎えるRIP SLYMEは、『楽園ベイベー』『熱帯夜』といった代表曲で知られる、⽇本ヒップホップ界のレジェンド。３⽉22日をもってグループとしての活動を休⽌し、以降はメンバー5人が自由なスタイルで音楽活動をしていく予定だ。そんなRIP SLYMEは、雄大な富士山を望む山梨県南都留郡の富⼠五湖（河口湖、本栖湖、精進湖、西湖、山中湖）で、5人それぞれロケをすることになった。

富⼠五湖で⼀番東京に近い山中湖にやって来たのは、低音ラップと独特のワードセンスが持ち味の52歳クセ者MC・SUだ。「⼥の⼦って、引きで⾒るよりこのへん（近く）で⾒た⽅が大概かわいい」と持論を語るSUは、若い女性たちを発見するや否や、「なんか食べません？」「何食べたの？ それおんなじもん食べるわ！」などと積極的に話しかけた。

やがてSUは、毎年山中湖を訪れているおしどり夫婦と相席することに。夫婦にSUは、「もうチューしてないっすか、何年も？」「お風呂はいつから（一緒に）入らなくなりました？」「（旦那さんは奥さんの入浴を）覗いたりしたくなかったすか？」などと質問攻め！ あまりにも遠慮がないSUに、スタジオでVTRを見守るお笑いコンビ・千鳥のノブは、「デリカシーゼロやん！ なんであんな切り込んでいくの!?」と思わずツッコんだ。

さらにSUは、「もう“アーン”なんて何年もやってないんじゃないっすか？」「“アーン”したくないすか？」と夫婦にたずね、妻から夫へ屋台グルメを食べさせるように提案。実は夫婦にとって、“アーン”は初めての体験。照れながらも初めての“アーン”をする夫婦は笑顔で、愛が深まった2人にSUも嬉しそうだった。

なお、SUたちRIP SLYMEの富⼠五湖ロケVTRは、『相席食堂』1月20日放送回で公開された。次週1月27日放送の『相席食堂』では、引き続きRIP SLYMEの衝撃ロケVTRが公開されるほか、メンバー5人が語る感動秘話が明らかになるので見逃せない！

