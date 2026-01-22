¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬¡È±ê¾å¡É¤â°ìÅ¾¡¢¡Ö²Ä°¥¤½¤¦¡×Æ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤Î¥ï¥±¡¡Áá´üÄÃÀÅ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÈÄ¬ÌÜ¤ÎÊÑ²½¡É¤È¤Ï
¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎXÅê¹Æ¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¡È±ê¾å¡É¤·¤¿¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡Ê°Ê²¼¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬21Æü¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤¬Ì¡²è¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
Åö³º²èÁü¤Ï¡¢¤¤¤¬¤°¤êÆ¬¤Î¾¯Ç¯¤¬¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤ò¡Ö¤¦¤á¡×¡Ö¤¦¤á¡×¤È¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ì¥³¥Þ¤À¤±¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥Þ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥ìー¤ò¿©¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Î¸å¡¢¤½¤Î¾¯Ç¯¤ÏÆÇ¥¬¥¹¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥«¥ìー¤ËÆÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡ÖÉÔ¶à¿µ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤«¤éÅê¹Æ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¸µ¥Í¥¿¥Þ¥ó¥¬¤Î¡ÖÊ¸Ì®¡×¤òÊÛ¤¨¤Ê¤¤Åê¹Æ¡©¡¡ÍâÆü¤Ë¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×
¸µ¥Í¥¿¤Ï¡¢ÆÁ¹°ÀµÌé¤µ¤ó¤Î¡Ø¶¸»ÍÏº2030¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£³ËÀïÁè¸å¤Î2030Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°äÅÁ»Ò´ÉÍý¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¶¸»ÍÏº¤¬¡¢¸½¼Â¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò±ýÍè¤·¤Ê¤¬¤é¿¿¼Â¤Î°¦¤òÃµ¤¹Êª¸ì¤À¡£
¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Î¾¯Ç¯¤Ï¿©»ö¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢µ²¤¨¤¿¾õÂÖ¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ëµö¤µ¤ì¤¿¥«¥ìー¤ò¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎÅê¹Æ¤ò¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¤¢¤ÈÆÇ¥¬¥¹·±Îý¤«¡×¡Ö¸¶ºî¤¼¤ó¤¼¤ó¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤äÈÝÄêÅª¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¡È»ØÅ¦¡É¡£
¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¶õµ¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤â¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢ÊÀ¼Ò¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÎºÝ¡¢°úÍÑ¤·¤¿²èÁü¤¬Ì¡²èºîÉÊ¤Î°ì¥³¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ ½½Ê¬¤ËÍý²ò¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò°Â°×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤¿¡¢´ë¶È¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö³ºÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´û¤Ëºï½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤«¤Ì¤è¤¦¡¢Åê¹ÆÁ°¤Î³ÎÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ¶µ°é¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢À¿¼Â¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËºîÉÊ¤Î´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡× ¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Ç¤â¡Ö²Ä°¥¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤Þ¤¡¡¢Áá¤á¤Î¿¿Ùõ¤Ê¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤±¤É¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç´ë¶È¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¥«¥ìー¼«ÂÎ¤ÏÆÇ¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤¤ÉáÄÌ¤Î¥«¥ìー¤Î¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤è¤Í¡£»Ò¶¡¤¬»à¤Ì½êÉÁ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥¯¥ìー¥à¤Ä¤±¤ÆÄÙ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¾ð¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢´ë¶È¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£½é´üÂÐ±þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ä¥Ç¥Þ¤ä²áÅÙ¤Ê¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â½ÅÍ×
SNS¤Ç¤Î±ê¾åÈ¯À¸»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£È¯¸À¤äÅê¹Æ¤Ë¸í¤ê¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÇ§¤á¡¢Â®¤ä¤«¤Ëºï½ü¤Ê¤¤¤·¤Ï½¤Àµ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Õºá¤·¡¢¸¶°ø¤È²þÁ±ºö¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢µõµ¶¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤·¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢±ê¾å¤Ë¾è¤¸¤Æ°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤ä²áÅÙ¤Ê¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¿®ÍÑ¤¬Ãø¤·¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤Îºï½üÀÁµá¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎÆÃÄê¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤Ê¤É¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×Åê¹Æ¤ÎÊ¸ÌÌ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º£²ó¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¡¢¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÏºòÇ¯¤Î¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õー¥ë¤Ë¡¢¸ø¼°X¤Ç¡ÖÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥é¥¤¥¹¤ÎÈÎÇä¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÀë¸À¡£¼ÂºÝ¤Ë¥³¥áÌäÂê¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê±ê¾å¤·¡¢¤ªÏÍ¤ÓÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Á°Îò¤â¤¢¤ë¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤ÏÅê¹ÆÆâÍÆ¤Î»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¥ëー¥ë¤ÎÀ°È÷¤ÈÅ°Äì¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£