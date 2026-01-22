1月20日に「FNNプライムオンライン」によって、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことが報じられた米倉涼子（50）。

記事によれば、関東信越厚生局麻薬取締部（通称マトリ）は昨年夏ごろ、米倉にアルゼンチン国籍の知人男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上したとして、2人の関係先を家宅捜索したという。捜索では薬物のようなものが押収され、鑑定によって違法だと判明したことが伝えられている。

「『文春オンライン』では昨年10月に、マトリが同年8月20日に彼女の自宅マンションを“ガサ入れ”したことを報じていました。米倉さんはガサ入れの前日を最後にインスタグラムの更新をストップさせていたので、合点がいきますよね。米倉さんの話はメディア関係者の間でも広まっていて、10月ごろには彼女の自宅マンション前に報道陣が集結。12月下旬にも報道陣が再び集まっていましたが、目立った進展は見られていませんでした」（芸能関係者）

そんな米倉は昨年9月から10月にかけて次々と予定していた仕事をキャンセルし、すっかり表舞台から姿を消していた。

しかし昨年12月26日に個人事務所の公式サイトで声明を発表し、《私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です》とコメント。《今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております》と強調していたが、詳細について明かすことはなかった。

さらに関心の目は、“ある人物”の行方にも向けられていた。それは本誌が’20年に米倉との熱愛をスクープした、恋人でアルゼンチン人ダンサーのゴンサロ・クエッショ氏。

ショーダンサーや振付師として国内外で活躍するダンサーであり、都内のダンス教室で講師も務めていた人物だ。本誌は当時、レッスンのためダンス教室を訪れる2人を複数回目撃。’20年12月に教室で開かれたクリスマスパーティーに、米倉がお忍びで駆けつけたこともあった。

「’20年3月に27年間所属した事務所から独立した米倉さんにとって、ゴンサロ氏は支えだったはず。2人はアルゼンチンタンゴを通じて急接近し、米倉さんは彼からレッスンを受けていました。交際は5年以上にわたり、半同棲状態だったそうです。しかし、ゴンサロ氏はいつの間にか日本から出国しており、帰国する気配もありません。

ダンス教室では昨年10月にゴンサロ氏のレッスンがキャンセルになっていたのですが、その数日後に彼から届いたメッセージが教室のブログで公開されていました。彼は父と姉の体調不良を理由に自国に帰国したと明かし、《来週にそれぞれの検査結果でますのでその結果で日本に帰れるかどうかを決めさせてください》と呼びかけていたのですが……。それ以降、音沙汰なしの状況が続いています」（前出・芸能関係者）

■担当者は「わかりません」と繰り返し……謎が深まるアルゼンチン人恋人の行方

年明けの新年には、自身のSNSアカウントのプロフィール写真を更新していたゴンサロ氏。自己紹介欄には《ブエノスアイレス在住》と記載されているが、米倉の書類送検が報じられる前には“異変”も……。

「昨年12月に『NEWSポストセブン』がダンス教室を取材したところ、担当者はゴンサロ氏について『所属していないです』と答えていました。しかしダンス教室の公式サイトでは、1月に入ってからも講師一覧にゴンサロ氏のプロフィールや写真が掲載されていたのです」（前出・芸能関係者）

本誌も1月に入ってからゴンサロ氏のプロフィールが掲載されていたことを確認していたが、いつの間にか削除されていた。

1月21日、本誌は米倉の書類送検を受け改めてダンス教室に問い合わせるも、担当者は「いないと思いますけど」と回答。いつ辞めたのか聞こうとするも、口早に「ちょっとわからないんですけど」と返ってきた。最近まで公式サイトの講師一覧に掲載されていたプロフィールが削除されたことについても尋ねたが、「確認していないのでわかりません」との返答にとどまり、戸惑いも伝わってきた。

前出の芸能関係者はこう推察する。

「マトリでは薬物が誰のものかなども含めて捜査を進めてきたそうですが、ゴンサロ氏にも事情聴取する必要はあります。しかし彼が日本に帰国して捜査に協力していない状況に、“トンズラしたのでは”と疑いの目が向けられているのも事実。ゴンサロ氏が年明けに更新したSNSのプロフィール写真はドバイで撮影されたように見えましたが、実際に滞在している場所は不明です」

ダンサー恋人は米倉をひとり残して、どこへ消えてしまったのか。