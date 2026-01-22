今日22日(木)、東海地方は、三重県北部で大雪となりました。今夜(22日)は、岐阜・西濃や愛知県西部などにも、雪雲が流れ込みやすくなりそうです。明日23日(金)の朝も、積雪や凍結により、交通に影響が出る恐れがあります。時間に余裕を持った行動を心がけましょう。

今日22日(木) 三重県北部は大雪や路面凍結による交通障害に引き続き注意

昨夜(21日)から、若狭湾方面から雪雲が同じような場所に流れ込み続け、三重県いなべ市では警報級の大雪となりました。積雪の深さ(今日22日(木)午前10時現在)は、三重県のいなべ市北勢で13センチ、四日市市曽井町で4センチ、菰野町潤田で3センチ、鈴鹿市飯野寺家町で2センチを観測しました。三重県では、大雪のピークは過ぎましたが、今夜(22日)にかけても雪雲が流れ込みやすく、北部では大雪に引き続き注意してください。





今日22日(木)正午〜明日23日(金)正午までに予想される24時間降雪量(多い所で)【三重県】北部:15センチ中部:2センチ伊賀:2センチ伊勢志摩:0センチ紀勢・東紀州:1センチ

今夜(22日)は名古屋も雪が降りやすい

今夜(22日)は、雪雲を流す上空の風向きが、北寄りから次第に北西に変わる見込みです。岐阜・西濃や愛知県西部などにも、若狭湾方面から雪雲が流れ込みやすくなるでしょう。関ヶ原町はさらに積雪が増加し、岐阜市でも積もる可能性があります。名古屋市内も、昨夜(21日)よりも、雪が降りやすくなりそうです。

今夜(22日)〜明日23日(金)朝にかけて降る 12時間予想降雪量

今夜(22日)から明日23日(金)朝にかけては、岐阜・西濃で降る雪の量が多くなる見込みです。積雪が一気に急増する恐れがあります。また、三重県北部や、愛知県の岐阜県に近い地域で、積雪となる所がありそうです。23日(金)の朝も、積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要です。

23日(金)〜24日(土)は雪の降る範囲は縮小 岐阜県が中心に

東海地方は、25日(日)まで大寒波の影響が続く見込みです。23日(金)は、上空の風がおおむね西寄りになるため、雪が降るのは岐阜県が中心となりそうです。岐阜県は大雪が続き、山間部だけでなく平野部でも、さらに積雪が増える見込みです。24日(土)も、岐阜県では大雪が続くでしょう。愛知県や三重県、静岡県では大体晴れますが、北風が冷たく凍てつく寒さが続きそうです。

25日(日)は、東海地方の平野部でも再び雪が降りますが、朝から夕方にかけてが中心となる見込みです。夜間に比べ雪は積もりにくいですが、気温が非常に低いため、積雪となる所がありそうです。最新の気象情報に注意してください。