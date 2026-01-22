韓国大手ベーカリーチェーン、パリバゲットが最近発売を開始した新製品「ベリーもちもちボール」の製造工程を変更した。

22日、関連業界によると、パリバゲットは最近、各店舗に対し「21日の生産分より、ベリーもちもちボールの製造工程において、冷凍状態の生地に切れ目を入れる工程を削除するよう変更する」という通知を伝達した。

パリバゲットはこの通知の中で、「解凍せず冷凍状態で切れ目を入れる工程により、作業が不便であるという現場からの改善提案を反映し、作業の安全性および生産効率化のため、切れ目を入れる工程を除外して運営する予定だ」と明らかにした。

冷凍の生地は氷のように固い状態だが、そこに無理に切れ目を入れる過程で現場の作業員が苦労しているため是正するという意味だ。

切れ目を入れる過程を省略する以外、他の工程に変更はないという。公式サイトでは「ベリーもちもちボール」の製品写真を、切れ目が入っていないものに差し替えた。

これに対して一部では、女性の性器に似ているという「見た目」に関する論争を反映した措置だという解釈も出ている。

「ベリーもちもちボール」は、パリバゲットのイチゴを使用したパンシリーズ「ベリーボム（BERRY BOMB）フェスタ」15種の一つだ。丸い小麦粉の生地の中にイチゴクリームチーズを詰めて焼いたパンだが、焼成の過程で穴からイチゴクリームチーズがあふれ出るようになっている。最近人気を集めている「ドバイもちもちクッキー」を狙って発売されたものとみられる。

インターネット上では「妻にパンを買ってあげようとパリバゲットに寄ったが、自分の目を疑った」「大半の人が同じことを考えると思う」「私に淫乱魔鬼（何を見ても性的なものに結びつけて考えてしまう心の状態を指す）が取り憑いているのか？」「恥ずかしくて見ていられない」といった反応が寄せられていた。

一方、パリバゲット側は、最近オンラインで議論になった製品写真について、「製品を作る過程で当初の意図とは異なり、切れ目が深く入りすぎて内容物が多く流れ出してしまったようだ」とし、「製造工程に問題があった製品の写真」と釈明した。