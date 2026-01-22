高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第80回が１月23日に放送予定です。

【写真】喜びを爆発させているのは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月23日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

サワ（円井わんさん）は教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。

そこに、トキが訪れるがサワはどこかそっけない。

サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生さん）や土江（重岡漠さん）、門脇（吉田庸さん）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。

その頃、錦織（吉沢亮さん）は知事（佐野史郎さん）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる。

錦織のよく知る人物とはいったい誰なのか。