ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「銀行・証券『仁義なきスイープ戦争』勃発！SBI・三菱UFJの決断と、メガバンクの逆襲戦略」と題した動画を公開。証券会社と銀行の口座を連携させる「スイープ機能」を軸に、SBI新生銀行の預金急増の背景や、各金融機関の熾烈な顧客獲得競争の実態を解説した。



動画の冒頭で、おにまる氏は「今日の話の核となるキーワードはスイープ機能」と切り出した。スイープ機能とは、主に証券会社と銀行口座を連携させ、資金の入出金や振替を自動で行うサービスのことである。この機能を巡り、現在、各金融機関が「ヒルドラぐらいのドロドロのやりとり」を繰り広げているという。



議論のきっかけとなったのは、SBI新生銀行の「ハイパー預金」の残高が、キャンペーン開始からわずか1ヶ月ほどで5000億円以上増加し、累計1兆円を突破したという事実だ。おにまる氏は、この驚異的な資金流入の背景には、SBI証券の口座にある資金が自動的にSBIハイパー預金へ移動するスイープ機能の仕組みがあったと分析する。



他の証券会社も同様のサービスを展開しており、楽天証券は楽天銀行と、三菱UFJ eスマート証券は三菱UFJ銀行やauじぶん銀行とそれぞれスイープ機能で連携している。こうした中、三大メガバンクがネット証券の顧客基盤を狙い、スイープ機能の獲得に乗り出していると、おにまる氏は指摘する。



具体的には、SBI証券とすでにクレカ積立などで提携している三井住友銀行や、楽天証券の株式を追加取得したみずほ銀行の動きに注目。おにまる氏は、これらのメガバンクが、既存のネット銀行との連携に割り込む形で、自社のスイープ機能を導入しようと画策している可能性があるとの見方を示した。



動画では、ドコモによるマネックス証券の子会社化など、最新の動向も踏まえながら、各社の思惑が複雑に絡み合う金融業界の現状を解説。スイープ機能という一つの仕組みを通じて、顧客獲得を巡る銀行と証券会社のダイナミックな勢力争いが浮き彫りになる内容となっている。