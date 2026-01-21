【義両親に…バラすな！】電話で嫌味言う義母「もう少し早く知りたかったわ」＜第2話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第2話 妊娠を喜ぶ義母。でも……
【編集部コメント】
予期せぬ義母からの「おめでとう」に、うまく反応ができないマユさん。ようやくお礼を伝えたところ、「もう少し早く知りたかった」と言われてしまいます。妊娠の報告のタイミングは人によりますが、確かに妊娠6ヶ月での報告に、もう少し早く知りたかったと思う人はいるかもしれませんね。もうすぐ妊娠7ヶ月なら、あと3ヶ月ちょっとで赤ちゃんが生まれてくることになりますから。いろいろ心の準備をしたいのかもしれません。ただ……言わなくてもいい一言でもある気はしますよ？ お義母さん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
