「あの芸能人に食われかけました」実名暴露にあのちゃん衝撃！：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
1月20日（火）の放送は、吉本興業所属のパフォーマンスユニット・ENJINがホストクラブを開店。支配人・ササキ（声：霜降り明星・粗品）と共に、来店した“あの姫”を全力おもてなし！
【動画】「あの芸能人に食われかけました」実名暴露にあのちゃん衝撃！
ENJINは、JO1を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の元練習生たちで2020年に結成したユニット。俳優、声優、アパレルなど、個人での活動も幅広い。
そんな彼らがホストとあの姫を接客。あの姫は楽しいと感じたらシャンパンを入れ、最後に指名ホストを1人決定する。
まずは、それぞれの特技でアピールする自己紹介タイム。
「日常モノマネ」が得意なA.rikは、「茹でられるパスタ」という独特すぎるネタを披露。さらに、あの姫をイメージして手編みしたニット帽をプレゼントし、あの姫は大喜び！ 早速1本目のシャンパンが空く。
続いてムードメーカーのKYOは、「即興合いの手」で「森のくまさん」に挑戦するも、微妙な空気に（笑）。
ビジュアル担当・RYONOは、福山雅治の誇張モノマネで勝負。「家族になろうよ」を歌い上げたかと思えば、「潮干狩りに来た福山雅治」という変化球も投下し、見事シャンパンをゲット。
筋肉自慢のSOLは、「あの姫を想って筋トレしていたら肩にハートができた」と服を脱ぎ、肩ハートを披露。しかし、「なんかダサかった」と姫にバッサリ切られ、あえなく撃沈（笑）。
続くリーダー・TOYは、「1万人に1人しかできない」という片岡鶴太郎直伝の「お腹をベコベコに凹ませる」芸を披露するも、シャンパンは出ず。
あざとい担当・HYUGAは、足の指の器用さをアピール。足の指で積み木移動対決を行うと、圧倒的なスピードで勝利し、シャンパンを入れることに成功した。
場が温まってきたところで、あの姫の命令に絶対服従しなければならない「女王様ゲーム」へ。
姫が下した命令は、「メンバーの秘密を暴露して」。
TOYはHYUGAについて暴露。「こんなに整ったキレイな顔してるんですが…実はメンバーの中で一番毛が濃いです」と明かす。
HYUGAがズボンをちらっとまくり上げると、立派な毛が。「めっちゃ濃い！ 男の子ってあんな生える!?」と、あの姫もビックリ。
しかしここでササキが、「舐めてもらっちゃ困る。こんなんであの姫は喜ばんよ」と一喝。「過去いろんなゲストが来たけど、ここでしょうもない暴露していった奴は軒並み売れてへんわ」と、たきつける。
すると、意を決したSOLが挙手。
「自分なんですけれど、2年前くらいですかね…○○○さんに食われかけました」と、芸能人の名前を実名で暴露！
さらに、「お断りしたら、フォロー外されました」と、誘いを断った結果、SNSのフォローを外されたという生々しすぎるオチに、あの姫も驚愕。体を張ったギリギリトークで、見事シャンパンをゲットした。
この他、姫のリクエストで「全員での一発芸」にも挑戦。果たして姫の指名を受けるのは誰なのか!? 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
1月20日（火）の放送は、吉本興業所属のパフォーマンスユニット・ENJINがホストクラブを開店。支配人・ササキ（声：霜降り明星・粗品）と共に、来店した“あの姫”を全力おもてなし！
【動画】「あの芸能人に食われかけました」実名暴露にあのちゃん衝撃！
ENJINは、JO1を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の元練習生たちで2020年に結成したユニット。俳優、声優、アパレルなど、個人での活動も幅広い。
そんな彼らがホストとあの姫を接客。あの姫は楽しいと感じたらシャンパンを入れ、最後に指名ホストを1人決定する。
「日常モノマネ」が得意なA.rikは、「茹でられるパスタ」という独特すぎるネタを披露。さらに、あの姫をイメージして手編みしたニット帽をプレゼントし、あの姫は大喜び！ 早速1本目のシャンパンが空く。
続いてムードメーカーのKYOは、「即興合いの手」で「森のくまさん」に挑戦するも、微妙な空気に（笑）。
ビジュアル担当・RYONOは、福山雅治の誇張モノマネで勝負。「家族になろうよ」を歌い上げたかと思えば、「潮干狩りに来た福山雅治」という変化球も投下し、見事シャンパンをゲット。
筋肉自慢のSOLは、「あの姫を想って筋トレしていたら肩にハートができた」と服を脱ぎ、肩ハートを披露。しかし、「なんかダサかった」と姫にバッサリ切られ、あえなく撃沈（笑）。
続くリーダー・TOYは、「1万人に1人しかできない」という片岡鶴太郎直伝の「お腹をベコベコに凹ませる」芸を披露するも、シャンパンは出ず。
あざとい担当・HYUGAは、足の指の器用さをアピール。足の指で積み木移動対決を行うと、圧倒的なスピードで勝利し、シャンパンを入れることに成功した。
場が温まってきたところで、あの姫の命令に絶対服従しなければならない「女王様ゲーム」へ。
姫が下した命令は、「メンバーの秘密を暴露して」。
TOYはHYUGAについて暴露。「こんなに整ったキレイな顔してるんですが…実はメンバーの中で一番毛が濃いです」と明かす。
HYUGAがズボンをちらっとまくり上げると、立派な毛が。「めっちゃ濃い！ 男の子ってあんな生える!?」と、あの姫もビックリ。
しかしここでササキが、「舐めてもらっちゃ困る。こんなんであの姫は喜ばんよ」と一喝。「過去いろんなゲストが来たけど、ここでしょうもない暴露していった奴は軒並み売れてへんわ」と、たきつける。
すると、意を決したSOLが挙手。
「自分なんですけれど、2年前くらいですかね…○○○さんに食われかけました」と、芸能人の名前を実名で暴露！
さらに、「お断りしたら、フォロー外されました」と、誘いを断った結果、SNSのフォローを外されたという生々しすぎるオチに、あの姫も驚愕。体を張ったギリギリトークで、見事シャンパンをゲットした。
この他、姫のリクエストで「全員での一発芸」にも挑戦。果たして姫の指名を受けるのは誰なのか!? 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！