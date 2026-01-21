DXTEEN、デジタル総再生回数1億回突破のヒット曲「両片想い」の最新ライブ映像公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DXTEEN（ディエックスティーン）の「両片想い」のデジタル総再生回数が、1億回を突破。これを記念して、同曲の最新ライブ映像の公開が決定した。

■「両片想い」は“令和アイドル神歌詞”として話題の一曲

「両片想い」ABCテレビドラマ『修学旅行で仲良くないグループにはいりました』主題歌。“令和アイドル神歌詞”として話題となっている楽曲だ。

このたび「両片想い」の1億再生突破を記念して、1月9日に有明アリーナで開催したばかりの初の単独アリーナ公演『2026 DXTEEN ARENA LIVE ～FULL OUT！～』より「両片想い」のライブ映像が、1月21日20時より、DXTEENのオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定。

DXTEENの最新ライブ映像をぜひチェックしよう。

DXTEENは、1月23日の0時に2ndアルバム『Heart Beat』（3月25日リリース）収録の新曲「ハルコイ」を先行配信。「両片想い」が好きなリスナーにはたまらない、キラキラとときめきが詰まったラブソングとなっている。

なお、アルバム『Heart Beat』には「両片想い」も収録されることが決定している。

■リリース情報

2026.01.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ハルコイ」

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『Heart Beat』

DXTEEN OFFICIAL SITE

https://dxteen.com/