1月20日放送回のテーマは“令和の生活雑貨”。買って良かったDAISOの便利グッズをランキング形式で紹介しながらクイズが次々と出題され、イケオジチームVSイマドキチームで対決が繰り広げられた。

■シックな衣装で並ぶ阿部亮平＆猪俣周杜＆篠塚大輝

公開された写真には、カラフルな背景を背に、3人が拳を構えたポーズで並ぶ姿が収められている。

左に立つ阿部は、前髪を自然に下ろし、赤みを帯びたダークブラウンのジャケットにブラウンのパンツを合わせた装い。インナーにはレースシャツとハイネックをレイヤードし、ほどよくゆとりのあるシルエットが柔らかな雰囲気を引き立てている。

猪俣と篠塚は、デザイン違いのツイードジャケットにブラックのパンツを合わせたスタイル。猪俣はブラック、篠塚はホワイトのシャツをインに着用し、コントラストの効いた着こなしを披露している。

3人それぞれ異なるテイストながらも、全体は落ち着いたトーンで統一されており、すらりとしたスタイルも際立つショットとなっている。

SNSでは「ビジュ良すぎる」「あべちゃんメロい」「首が長くてお顔がちっちゃいから阿部くんハイネック似合う」「なんて美人なの」「ヘアメもすごくかっこいい」「いのしの双子コーデでかわいい」「衣装が良すぎて神」「3ショット嬉しい」といった声が寄せられている。

