【n.SSign】連載最終回！HANJUNの“今”をのぞき見♡ スマホの中身＆冬のQ&Aスペシャル

n.SSignの連載企画もいよいよ最終回。ラストを飾るのは、n.SSignのメインダンサー・HANJUN（ハンジュン）♡ 普段はなかなか見ることができないスマホの中身を通して、お気に入りの1枚やロック画面、スマホ事情など、HANJUNの等身大な“今”をたっぷりお届け。さらに、季節を感じるQ&Aでは、年越しの過ごし方や2025年の思い出、冬に聴きたい1曲まで。連載の締めくくりにふさわしいスぺシャル回をお見逃しなく♡

4つのチェックリストで読み解く、等身大のHANJUN

HANJUNのスマホの中身を大公開！ お気に入りの1枚や、今設定しているロック画面、スマホケース事情まで、気になる“プライベート感たっぷり”なスマホの中身をチェック！ 4つのチェックリストでHANJUNの等身大の魅力をお届けします♡ Check! 最近のお気に入りの1枚 「『New Beginning Fes』のときに撮った写真なんですが、久しぶりによく撮れて…最近で1番好きな写真です」 Check! 今設定しているロック画面 「『Love Potion』のジャケ写撮影をした日に撮った写真ですが、空がきれいで今でも設定しています！」 Check! 今使っているスマホケース 「スマホケースは使っていませんㅠ」 【お題バトンリレー】DOHAからHANJUNに質問！ ここからは、第6回に登場したDOHAが、HANJUNのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。 Check! HANJUNがぜひCOSMOに見せたい写真を見せてほしいです！ by DOHA 「アメリカで撮った写真です！」

HANJUNの“今”に迫るQ&A＋最新セルフィーも公開♡

今回はHANJUNに、年越しの過ごし方や2025年の思い出、寒い季節ならではの“冬トーク”をたっぷり聞いてみました♡ Q&A形式でお届けする、今だけのスペシャルミニインタビューは必見！ さらに、HANJUNの最新セルフィーも公開♡ 冬気分を感じながら、等身大の魅力をチェックしてみて。 Question 年越しはどうやって過ごした？ 「ホールツアーの準備をしながら過ごしました！！」 Question 2025年はどんな1年でしたか？ 「本当に幸せな思い出に満ちた1年だったと思います」 Question 寒い日に食べたくなるものは？ 「僕はホットクが好きなので、ホットクが食べたいです！」 Question 冬になったら聴きたい1曲は？ 「SHINee先輩の『너와 나의 거리 (Selene 6.23)』です」 Question 冬にCOSMOとデートするなら何をしたい？ 「ホットクを食べながら漢江を散歩したいです！！」 Question 最近必ずカバンのなかにあるマストアイテムは？ More! HANJUNの最新セルフィーをお届け♡

【n.SSign × Ray WEB連載】総集編・特別企画が実施決定！

メンバーひとりずつお届けしてきた、n.SSignのRay WEB連載。 その集大成として、総集編となるスペシャルインタビューの実施が決定！ これまでの連載を振り返りながら、スマホの中身トークの“その後”や、お題バトンリレーで明かされたエピソードの深掘り、さらにメンバー同士だからこそ知っている未公開の裏話までたっぷりお届け♡ さらに、日本での活動や、今感じている“FEELIN’ GOOD”な瞬間についてのトークも必見。連載を追ってきた人はもちろん、ここから読み始めた人も楽しめる特別企画となっています。 Ray WEB連載の締めくくりにふさわしい、n.SSignの“今”と“これまで”が詰まったスペシャルインタビューをお楽しみに♡

Ray WEB編集部 大竹萌寧