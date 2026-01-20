¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬Æ°¤«¤¹¥é¥¤¥É¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¸ø³«¡ª
¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2·î5Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤è¤ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Î³°´Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢30É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬Æ°¤«¤¹¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£º£²ó¤Ï¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¾è¤êÊª¤ä¥Ñ¥â¡¢¥¨¥â¥ó¥¬¡¢¥â¥ë¥Ú¥³¤¿¤Á¤¬È¯ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¿¥ïー¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ÎÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í¡Ê13ºÐ°Ê¾å¡Ë1,200±ß¡¢»Ò¤É¤â¡Ê3ºÐ～12ºÐ¡Ë800±ß¤Ç¡¢¥¨¥êー¥È¥È¥ìー¥Êー¥º¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆþ¾ìÆü¤Ë1²ó¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤¯Í¥Àè¥ìー¥ó¤«¤éÅë¾è¤Ç¤¤ë¡£
¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ï¡¢30É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬Æ°¤«¤¹¥é¥¤¥É¤À¤è¡£- ¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー PokéPark KANTO (@PokeParkKANTOjp) January 20, 2026
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¿¤Á¤È¤Î¥Ç¥ó¥¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ªhttps://t.co/mzN3XHPYBQ#¥Ý¥±¥Ñー¥¯¥«¥ó¥Èー #pokeparkkanto pic.twitter.com/2ZLnlX6bj0
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon ¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£