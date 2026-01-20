初音ミクのキレッキレなダンスがかわいすぎる！ DECO*27『モニタリング』をモーションキャプチャーを使って一緒に踊ってみた【踊り手：チャイナ】

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【業務用モーションキャプチャーで】モニタリング (Best Friend Remix)【踊ってみた】』というチャイナさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

こんばんは！チャイナです！

今回はラビットホールに引き続き、モニタリングベストフレンドをモーションキャプチャーさせていただきました！！！

自分の動きが即初音ミクに反映される、そんな世界がある、やっぱりモーションキャプチャーってすごい！！！！！！！！！！！！！

って2回目ですが思いました………..

出来上がったMMD動画もすごいので要チェック！！

よろしくお願いします！

【業務用モーションキャプチャーで】モニタリング (Best Friend Remix)【踊ってみた】

業務用モーションキャプチャによって人間の踊りが初音ミクへ即座に反映される--そんな最先端技術とパフォーマンスの融合を体感できる“踊ってみた動画”が公開されています。

ボカロP・DECO*27さんの人気楽曲『モニタリング(Best Friend Remix)』に合わせて、初音ミクとモーションアクターが並んでパフォーマンスを披露しています。

動画の左で踊るのは、全身にセンサーを装着した踊り手のチャイナさん。右には初音ミクが並び、息ぴったりのダンスを魅せてくれています。

この動画で一番驚かされるのは、ミクの動きの精密さです。指先のちょっとしたニュアンス、絶妙な重心移動、そしてバネの効いたステップまで、チャイナさんのパフォーマンスが忠実にミクへと転写されています。

振り付けは全てチャイナさんのオリジナル。ミクのかわいさを引き出すポーズが随所に詰め込まれています。さらに、チャイナさんはダンスの間、歌っているかのように口を動かしています。その表情すら、ミクにそっくり伝わっているように見えるから驚きです。

今回のハイクオリティなダンスは、初音ミクだけが登場するMMD動画としても公開されています。カメラワークや背景などしっかり作り込まれており、ミクのかわいさが存分に発揮されています。

最新技術のスゴさを心から感じられる作品となっています。“技術と愛”が詰まった新時代の踊ってみた動画、ぜひ一度視聴してみてください。

視聴者コメント

カッコよき

ここすき

かわいい

あしなが

うーわー！

文／高橋ホイコ