ミセスは最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱！『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPの出演アーティスト全17組発表
1月26日の『CDTVライブ！ライブ！』は、19時から3時間スペシャルで生放送。このたび、出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
WEST.「愛執」
KANA-BOON「シルエット」
氣志團「One Night Carnival」
CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
SEAMO「マタアイマショウ」
SUPER BEAVER「生きがい」
STARGLOW「Star Wish」
大事MANブラザーズ 立川俊之「それが大事」
Da-iCE「TERMINAL」
鶴 and 亀「LOVE 2000」
ピコ太郎「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」
日向坂46「クリフハンガー」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「告白」
FRUITS ZIPPER「君と目があったとき」
Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
M!LK「イイじゃん～好きすぎて滅！」
milet「The Story of Us」
※アーティスト名五十音順
■“周年アーティスト”も続々登場
日本レコード大賞3連覇という、バンドとしては史上初の快挙を達成するなど大躍進が止まらないMrs. GREEN APPLEが登場。最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱する。フェーズ3最初の新曲となる「lulu.」のパフォーマンスに期待が高まる。
miletは人気アニメのエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「The Story of Us」、WEST.は2026年の1曲目となる新曲「愛執」をフルサイズテレビ初披露。
そして、SUPER BEAVERはこの冬のスポーツシーンを熱く盛り上げる最新曲「生きがい」をフルサイズライブで魅せる。FRUITS ZIPPERはこれまでと一変した新ビジュアルで話題を呼んでいる新曲「君と目があったとき」、CUTIE STREETは時代を越えて愛される青春の象徴・プリクラの“あるある”を歌った最新曲「ぷりきゅきゅ」をパフォーマンス。
新体制となったKANA-BOONはTikTokでバズを巻き起こしている話題曲「シルエット」、Da-iCEは結成15周年の幕開けを飾る最新曲「TERMINAL」、日向坂46は「恋がしたい」という願いを描いた最新曲「クリフハンガー」をフルサイズテレビ初披露する。
さらに、山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急 / 「高」は、はしごだかが正式表記）のW主演映画から誕生した映画限定オリジナルユニット・鶴 and 亀が登場。映画主題歌であるhitomiの楽曲「LOVE 2000」のアレンジカバーをテレビ初披露。昨年プレデビューした大注目のSTARGLOWは最新曲「Star Wish」をフルサイズライブで魅せる。
2026年にアニバーサリーイヤーを迎える“周年アーティスト”が続々登場。
メジャーデビュー5周年のM!LKは、「イイじゃん」と「好きすぎて滅！」を豪華メドレーで披露。今年20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sは大ヒット曲「告白」、25周年の氣志團は「One Night Carnival」をライブ。
さらに、デビュー15周年のピコ太郎は、リリースから10周年を迎える大ヒット曲「PPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）」、デビュー20周年イヤーを迎えたSEAMOは人気曲「マタアイマショウ」、35周年の大事MANブラザーズ 立川俊之はミリオンヒットを記録した国民的応援歌「それが大事」を届ける。
■番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
01/26（月）19:00～21:54
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/