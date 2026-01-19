ミセスは最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱！『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPの出演アーティスト全17組発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月26日の『CDTVライブ！ライブ！』は、19時から3時間スペシャルで生放送。このたび、出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

WEST.「愛執」

KANA-BOON「シルエット」

氣志團「One Night Carnival」

CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」

SEAMO「マタアイマショウ」

SUPER BEAVER「生きがい」

STARGLOW「Star Wish」

大事MANブラザーズ 立川俊之「それが大事」

Da-iCE「TERMINAL」

鶴 and 亀「LOVE 2000」

ピコ太郎「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」

日向坂46「クリフハンガー」

FUNKY MONKEY BΛBY’S「告白」

FRUITS ZIPPER「君と目があったとき」

Mrs. GREEN APPLE「lulu.」

M!LK「イイじゃん～好きすぎて滅！」

milet「The Story of Us」

※アーティスト名五十音順

■“周年アーティスト”も続々登場

日本レコード大賞3連覇という、バンドとしては史上初の快挙を達成するなど大躍進が止まらないMrs. GREEN APPLEが登場。最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱する。フェーズ3最初の新曲となる「lulu.」のパフォーマンスに期待が高まる。

miletは人気アニメのエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「The Story of Us」、WEST.は2026年の1曲目となる新曲「愛執」をフルサイズテレビ初披露。

そして、SUPER BEAVERはこの冬のスポーツシーンを熱く盛り上げる最新曲「生きがい」をフルサイズライブで魅せる。FRUITS ZIPPERはこれまでと一変した新ビジュアルで話題を呼んでいる新曲「君と目があったとき」、CUTIE STREETは時代を越えて愛される青春の象徴・プリクラの“あるある”を歌った最新曲「ぷりきゅきゅ」をパフォーマンス。

新体制となったKANA-BOONはTikTokでバズを巻き起こしている話題曲「シルエット」、Da-iCEは結成15周年の幕開けを飾る最新曲「TERMINAL」、日向坂46は「恋がしたい」という願いを描いた最新曲「クリフハンガー」をフルサイズテレビ初披露する。

さらに、山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急 / 「高」は、はしごだかが正式表記）のW主演映画から誕生した映画限定オリジナルユニット・鶴 and 亀が登場。映画主題歌であるhitomiの楽曲「LOVE 2000」のアレンジカバーをテレビ初披露。昨年プレデビューした大注目のSTARGLOWは最新曲「Star Wish」をフルサイズライブで魅せる。

2026年にアニバーサリーイヤーを迎える“周年アーティスト”が続々登場。

メジャーデビュー5周年のM!LKは、「イイじゃん」と「好きすぎて滅！」を豪華メドレーで披露。今年20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sは大ヒット曲「告白」、25周年の氣志團は「One Night Carnival」をライブ。

さらに、デビュー15周年のピコ太郎は、リリースから10周年を迎える大ヒット曲「PPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）」、デビュー20周年イヤーを迎えたSEAMOは人気曲「マタアイマショウ」、35周年の大事MANブラザーズ 立川俊之はミリオンヒットを記録した国民的応援歌「それが大事」を届ける。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

01/26（月）19:00～21:54

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/