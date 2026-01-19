南野拓実に続き、久保建英も…バルサ戦での筋肉系負傷で長期離脱の可能性が浮上　森保ジャパンに暗雲「最悪の出来事だ」

担架で運び出される久保(C)Getty Images

不安の募る離脱だ。1月18日、ラ・リーガ第20節バルセロナ戦で、レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英は、66分に左足の太もも裏を押さえながら倒れると、そのまま起き上がれず担架で運ばれた。

【動画】「これこそがクボだ」と現地絶賛！久保建英のアウトサイドの絶妙アシストを見る

速攻から一気に駆けだそうとした刹那の出来事だった。グッと力を入れてスプリントした久保は、左太もも裏を押さえてピッチ上に寝転がる。そのまま起き上がれずに担架で運び出され、69分に交代を余儀なくされた。

現地時間1月13日のオサスナとの国王杯4回戦では120分間プレーしていた久保。蓄積疲労もあったのだろう。この日は32分にミケル・オヤルサバルが決めた先制点の起点ともなり、動きにキレもあっただけに、無念の離脱としか言いようがない。

ダメージの深刻さは指揮官のコメントからも汲み取れる。試合後の会見に登場したペッレグリーノ・マタラッツォ監督は「非常に重く、そして深刻な筋肉の損傷がある」と言及。長期離脱の可能性を隠そうとはしなかった。

「まだはっきりした状況は分からない。ただ、タケには非常に重く、深刻な筋肉のダメージがある。彼はとても重要な存在だ。残念ながらどれくらい離脱するかは分からない」