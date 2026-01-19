この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

中国の影響力が低下するアフリカ大陸で、アラブ首長国連邦（UAE）やトルコといった中東諸国が新たな覇権争いを繰広げている現状を解説した。



動画ではまず、長らく欧米や中国といった大国に翻弄されてきたアフリカの歴史的背景に触れる。近年は中国が「借金漬け外交」で影響力を拡大してきたが、その中国経済の低迷に伴い、アフリカへの融資が激減。この力の空白を埋めるように台頭してきたのが、UAEやトルコといった中東の大国であるとモハP氏は指摘する。



特に、両国の代理戦争の様相を呈しているのが、泥沼の内戦が続くスーダンだ。モハP氏によると、トルコがスーダン国軍を支援する一方、UAEはそれに敵対する準軍事組織「即応支援部隊（RSF）」を支援しているという。UAEはRSFが支配する金鉱山の利権などを通じて、結びつきを強めているとされる。



さらにUAEは、ソマリアから一方的に独立を宣言したソマリランドを支援。これに対し、トルコはソマリア政府を支援しており、両国の対立構造が鮮明になっている。モハP氏は「こうした中東諸国の関係性の変化に、またアフリカの国は翻弄される形になっている」と分析する。



かつての欧米列強や中国に代わり、中東の大国が新たなプレイヤーとしてアフリカの地政学に複雑な影響を与えている。この動画は、変わりゆくアフリカのパワーバランスと、それに伴う新たな混乱の構図を理解する上で、重要な視点を提供している。