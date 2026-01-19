綾瀬はるか、長年使っている愛用品は「電気…下敷き」

女優の綾瀬はるか（40歳）が、1月19日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。長年使っている愛用品について「電気…下敷き」と語った。



今回、4月17日公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の宣伝を兼ねて、妻夫木聡、綾瀬はるからが番組のインタビューに対応。長年使っている愛用品について聞かれ、綾瀬は「寒がりなので、家にある30分で切れる電気…下敷きみたいな…」と語る。



あまり聞いたことのない“電気下敷き”というワードに、妻夫木は即座に「電気カーペットかな？」と補足を入れ、綾瀬は「あっ、はい」とコメント。そして「大事にしてます（笑）」と笑った。