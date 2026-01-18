ＴＢＳ系「ちょっと聞いてよ！もやもやバカリ【バカリズム×『もやもや』ショートアニメ」が１８日に放送され、バカリズムがＭＣを務めた。

視聴者から寄せられたモヤモヤエピソードをテーマにトークを繰り広げる。

２２歳の女性社員が同性の友人から異性を紹介してもらったときの「間接モテマウント」のモヤモヤを告白。３人で会食中も男性は明らかに友人に好意を寄せており、自身との会話には全く身が入っていなかったという。

後日に友人から「このあいだ、紹介した○○くん…。私のことが好きだったみたい…。紹介したのに何かごめんね」という連絡がきたという。投稿者は「絶対、最初から自分のこと好きって気付いてただろ！手の込んだモテアピールやめてもらえますか！」とモヤモヤを爆発させた。

フィギュアスケーターで女優の本田望結は「こういう女子のことを『フレネミー女子』っていう…。名前が最近は付いちゃってます」と説明。友達（フレンド）の振りをしているが裏で敵（エネミー）として陰口を言ったりする女性のことを指すという。

横澤夏子が「友達と思ってたけど、全然違う」とうなずくと、バカリズムは「（フレネミー女子の）言葉ができるってことは、結構いるってことですよね…」と話していた。