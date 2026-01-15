[1.17 プレミアリーグ第22節](The City Ground)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 3 ネコ・ウィリアムズ

DF 5 ムリーロ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 34 オラ・アイナ

MF 6 イブラヒム・サンガレ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

FW 7 カラム・ハドソン・オドイ

FW 10 モーガン・ギブス・ホワイト

FW 19 イゴル・ジェズス

控え

GK 18 アンガス・ガン

DF 4 モラート

DF 37 ニコロ・サボーナ

MF 12 ドウグラス・ルイス

MF 22 ライアン・イエーツ

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 14 ダン・エンドイェ

FW 21 オマリ・ハッチンソン

監督

ショーン・ダイチ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります