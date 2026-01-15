N・フォレストvsアーセナル スタメン発表
[1.17 プレミアリーグ第22節](The City Ground)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
FW 7 カラム・ハドソン・オドイ
FW 10 モーガン・ギブス・ホワイト
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 18 アンガス・ガン
DF 4 モラート
DF 37 ニコロ・サボーナ
MF 12 ドウグラス・ルイス
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 14 ダン・エンドイェ
FW 21 オマリ・ハッチンソン
監督
ショーン・ダイチ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります