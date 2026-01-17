メローニ首相「先生のアートはすばらしいです」、「北斗の拳」原哲夫氏と面会

来日したイタリアのジョルジャ・メローニ首相と、コアミックス取締役で漫画家の原哲夫氏が1月16日、都内で面会した。



きっかけは、メローニ首相が原氏のファンであること。1980年代にイタリアで「北斗の拳」が出版されて以来、原氏は同国で高い人気を誇る。それにより、昨秋、イタリア・トスカーナ地方の中世都市ルッカで行われた、世界最大級のポップカルチャーの祭典「Lucca Comics & Games」（ルッカ・コミックス＆ゲームズ）に、原氏はメインゲストとして招聘された。また、招聘を機に原氏は、フィレンツェのウフィツィ美術館から日本人漫画家としてはじめて自画像を依頼され、収蔵される栄誉にも浴した。



「先生のアートはすばらしいです」とメローニ首相。「メローニ首相は絵になりますね」と応える原氏。メローニ首相が誕生日だったこともあり、メッセージ付きジークレー版画をプレゼントし、握手を交わした。