2匹の同居猫が喧嘩を始めたことに気付いたというゴールデンレトリバーさん。別室からわざわざ駆け付けて…まさかの神対応が話題になっているのです。

同居猫との絆、微笑ましい配慮と尊い光景は記事執筆時点で64万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：2匹の猫が喧嘩を始めた結果→気付いた大型犬がすぐに駆け付けて…まさかの『神対応』】

2匹の同居猫が喧嘩を始めたことに気付いた大型犬

Xアカウント『@Lemochimame__s』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「れも吉」ちゃんと2匹の同居猫さんのお姿。ベッドの上で仲良く眠っていたはずの「もち吉」くんと「ちま吉」ちゃん。

ちょっとした小競り合いが勃発してしまったようで、ちま吉ちゃんにエイッとちょっかいを掛けたというもち吉くん。

すぐに駆け付けて…まさかの神対応が話題に

それを見ていたのか、声を聞いたのか、はたまたセンサーが働いたのか…れも吉ちゃんは、なんとものの数秒で部屋に姿を現したというのです。

とはいえ、走るわけでも声を出すわけでもなくただただゆっくりと落ち着いた様子で、もち吉くんとちま吉ちゃんに近づいたのだそう。

そっとふたりの近くに寄り添い『喧嘩しないよ』『仲良くね』なんて優しく声を掛けるかのような仕草を見せたというれも吉ちゃん。

対してちま吉ちゃんともち吉も、『わかってるよ～…』なんてちょっぴりバツが悪そうにも見える振る舞いを見せたのだとか。

小競り合いが落ち着いたことを確認したれも吉ちゃんは、安心したかのようにその場を去ったのだそう。飼い主さん曰く、れも吉ちゃんはいつもこうして猫さん同士の喧嘩の仲裁をされているのだといいます。

優しさに溢れたれも吉ちゃんのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「ゴル様は本当に優しいですね」「みんな仲良くね…と論してる」「本当に温和」などのコメントが寄せられています。

仲良し4きょうだいの日常

れも吉ちゃんは、ちま吉ちゃん、もち吉くん、まめ吉くんと共に暮らすゴールデンレトリバーの女の子。特に女の子同士であるちま吉ちゃんとは大の仲良しで、ちま吉ちゃんはれも吉ちゃんの

『肉球』が大好きでたまらないのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす個性溢れる4きょうだいの日常は、ゴールデンレトリバーやにゃんずの魅力、たくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Lemochimame__s」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。