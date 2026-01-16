この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

強豪校の部活で心が折れた我が子…「無理に続けなくていい」と伝える勇気と親ができるサポート

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【親子で見て】強豪校の部活がツラすぎる…五月雨登校から立て直す3ステップ」と題した動画を公開。強豪校の部活の厳しさから不登校気味になってしまった子どもに対し、親が取るべき対応について解説した。



動画は、本人の強い希望で部活動の強豪校に入学したものの、練習のハードさや人間関係に疲れ、学校を休みがちになってしまった高校生からの相談を取り上げた。部活の魅力だけで進学先を選んだため、それ以外の楽しみを見つけられず、親子で悩んでいるという。



これに対し道山氏は、まず大前提として「予定が変わることはよくある」と指摘。入学前に抱いていたイメージと現実が違うことは、仕事や人生においても起こり得ることであり、無理に現状を維持しようとすることが必ずしも良い結果につながるとは限らないとの見解を示した。



その上で、子ども自身が望むのであれば「転校してリスタートするのがベスト」という選択肢を提示。通信制高校や空きのある全日制高校など、環境を変えることで状況が好転する可能性を説明した。もし、今いる学校に留まりたいという意思が子どもにある場合は、部活以外に「小さな楽しみを作ること」が重要だとアドバイス。仲の良い友人や恋人を見つけるなど、学校へ行くための新たなモチベーションを親子で探すことを勧めた。



さらに道山氏は、親がやるべき具体的な4つのステップを紹介。まず①「このままだと進級できないかもしれない」といった客観的な状況を冷静に伝える。次に②「転校しても、今の学校を続けても、どちらでも応援する」という無条件のサポートの意思を示す。そして③「あなたはどうしたい？」と、本人の意思を丁寧に確認する。最後に④子どもが決断したことに対し、送迎の手伝いなど、親としてできる具体的なサポートを申し出ることだと語った。



強豪校での挫折は、親子にとって辛い経験だが、道山氏はこれを「環境を見直す良い機会」と捉えることを提案する。子どもの意思を第一に尊重し、最適な道筋を一緒に探してみてはいかがだろうか。