YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¼Â¤Ï¤³¤ì¤â¡ª¡©¡ÛADHD¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÚÂç¿Í¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤Î¿Í¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç·Ð¸³¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¶¦¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ADHD¤Î¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ³Ê¤ä°é¤Á¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇ¾¤ÎÆÃÀ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿©¤Ù¤«¤±¡¦°û¤ß¤«¤±¤¬Â¿¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢¾×Æ°À¤äÉÔÃí°Õ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤·¤ÆËþÂ¤¹¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢°Õ¼±¤¬ÊÌ¤Î¶½Ì£¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸åÊÒÉÕ¤±¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¥¿¥¹¥¯¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤â¡¢ADHD¤ÎÆÃÀ¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡£Çã¤Ã¤¿Êª¤ò¸¼´Ø¤ä¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ë°ì»þÅª¤ËÃÖ¤¤¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¤Þ¤¿Æ±¤¸¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥¿¥¹¥¯¤¬´°Î»¤·¤¿¤ÈÇ¾¤¬Ç§¼±¤·¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÁ³¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ë¡£
²ñÏÃÃæ¤Ë¡ÖÏÃ¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¡×¤Î¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÏÃÂê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ä¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡ÖÏ¢ÁÛ¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤ÏÏÃ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Æ°²è¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬ËÜ¿Í¤ÎÂÕËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£ÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤â¡¢ÆÈÆÃ¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤ä¾×Æ°À¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¡¢ADHD¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤òÂ¥¤¹·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
