¢£¥»¥ê¥¢¤Î¥Ý¥êÂÞ¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÊØÍø¡ª ¼è¤Ã¼êÉÕ¤¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¼ïÎàËÉÙ
100¶Ñ¥»¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥êÂÞ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ©ÌÀ¡¦ÆýÇò¿§¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢Ãæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¹õ¿§¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ËÊØÍø¤Ê¼è¤Ã¼êÉÕ¤¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡ª
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ÏÁÝ½üÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥êÂÞ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë»¨²ßÇä¤ê¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤³¨ÊÁ¤Î¥Ý¥êÂÞ¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢»¨²ßÇä¤ê¾ì¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥êÂÞ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ý¥êÂÞ¡¦¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡¦¥Ê¥¤¥í¥óÂÞ¤ÎÆÃÄ§¤äÍÑÅÓ¤Î°ã¤¤¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤â½¼¼Â¡ª ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë
¥»¥ê¥¢¤Î¥Ý¥êÂÞ¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤ÊªÂÞ¤Ë»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥º¤«¤é¡¢30¡Á90L¤Î¥´¥ßÂÞ¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÊ£¿ô¤Î¥µ¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÍÑÅÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥´¥ßÂÞ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Î¤Æ¤ë¥´¥ß¤ä¥´¥ßÈ¢¤Î¥µ¥¤¥º¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥Ý¥êÂÞ¡¦¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡¦¥Ê¥¤¥í¥óÂÞ¤Î°ã¤¤¥Ý¥êÂÞ¤È»÷¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤È¥Ê¥¤¥í¥óÂÞ¡£¤É¤ì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄêµÁ¤ÈÍÑÅÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥êÂÞ¤ÎÄêµÁ¤ÈÍÑÅÓ
¤Þ¤º¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ý¥êÂÞ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥êÂÞ¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¤ä¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿ÂÞ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ©ÌÀÅÙ¤ä¸ü¤ß¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â·ÚÎÌ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥´¥ßÂÞ¤ä¥ì¥¸ÂÞ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¥ì¥¸ÂÞ¤â¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¤ä¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥óÀ½¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©ÉÊ¤òÆþ¤ì¤ë¥í¡¼¥ëÂÞ¤â¡¢¸¶ÎÁ¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ÎÄêµÁ¤ÈÍÑÅÓ
°ìÊý¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ï¡¢±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é¡Ê±ö¥Ó¡Ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿ÂÞ¤Ç¤¹¡£
Æð¼Á¤Î±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥êÂÞ¤è¤ê¤â¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¼ç¤ÊÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥×¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥í¥óÂÞ¤ÎÄêµÁ¤ÈÍÑÅÓ
¥Ê¥¤¥í¥óÂÞ¤Ï¡¢¥Ý¥êÂÞ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÀÐÌý¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿¹çÀ®¼ù»é¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÞ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥êÂÞ¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¾æÉ×¤µ¡£
¥Ê¥¤¥í¥óÂÞ¤Ï¡Ö¾æÉ×¤ÇÎö¤±¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ÷¿§¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸¶ÎÁ¤Ç¤â¡¢¥Ý¥êÂÞ¤È¥Ê¥¤¥í¥óÂÞ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥»¥ê¥¢¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ª¤¹¤¹¤á15Áª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ò15¾¦ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡Ö¥´¥ßÂÞ 30L 15ËçÆþ ÆýÇò¿§¡×
Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÆýÇò¿§¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥´¥ßÂÞ30L15ËçÆþÆýÇò¿§¡×¡£Ç³¤¨¤ë¥´¥ß¤ä´Ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¼è¤Ã¼ê¤Ï¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ý¤ò·ë¤ÖÉôÊ¬¤ò»Ä¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¥´¥ßÂÞ 30L 15ËçÆþ ÆýÇò¿§
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4968583236420
ÍÆÎÌ¡§30L
¸ü¤µ¡§0.0015mm
Ëç¿ô¡§15Ëç
2.¡Ö¥´¥ßÂÞ 45L 12ËçÆþ ÆýÇò¿§¡×
¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥´¥ßÂÞ30L15ËçÆþÆýÇò¿§¡×¤Î¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥´¥ßÂÞ45L12ËçÆþÆýÇò¿§¡×¡£
30L¤Ï15ËçÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢45L¤Ï12ËçÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Î¤Æ¤ë¥´¥ß¤ÎÎÌ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¥´¥ßÂÞ 45L 12ËçÆþ ÆýÇò¿§
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4968583236444
ÍÆÎÌ¡§45L
¸ü¤µ¡§0.0015mm
Ëç¿ô¡§12Ëç
3.¡Ö¥´¥ßÂÞ 45L ¸ü¼ê 8ËçÆþ Æ©ÌÀ¡×
¼«¼£ÂÎ¤Ç¡ÖÆ©ÌÀ¤Î¥´¥ßÂÞ¤Î¤ß»ÈÍÑ²Ä¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥´¥ßÂÞ45L¸ü¼ê8ËçÆþÆ©ÌÀ¡×¡£
ÍÆÎÌ¤Ï45L¤È¿ôÆüÊ¬¤Î¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢0.025mm¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÇË¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¥´¥ßÂÞ 45L ¸ü¼ê 8ËçÆþ Æ©ÌÀ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4984831084193
ÍÆÎÌ¡§45L
¸ü¤µ¡§0.025mm
Ëç¿ô¡§8Ëç
4.¡Ö¥´¥ßÂÞ 70L 8ËçÆþ È¾Æ©ÌÀ¡×
70L¤È¤¿¤Ã¤×¤êÍÆÎÌ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥´¥ßÂÞ70L8ËçÆþÈ¾Æ©ÌÀ¡×¡£
Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤È¾Æ©ÌÀ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ü¤µ¤¬0.02mm¤ÈÂ¾¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤·¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¥´¥ßÂÞ 70L 8ËçÆþ È¾Æ©ÌÀ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4984831084131
ÍÆÎÌ¡§70L
¸ü¤µ¡§0.02mm
Ëç¿ô¡§8Ëç
5.¡Ö¥´¥ßÂÞ 90L 6ËçÆþ È¾Æ©ÌÀ¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥´¥ßÂÞ90L6ËçÆþÈ¾Æ©ÌÀ¡×¡£
¡Ö¥´¥ßÂÞ 70L 8ËçÆþ È¾Æ©ÌÀ¡×¤Î¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¥´¥ßÂÞ 90L 6ËçÆþ È¾Æ©ÌÀ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4984831084148
ÍÆÎÌ¡§90L
¸ü¤µ¡§0.02mm
Ëç¿ô¡§6Ëç
6.¡Ö¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ 40ËçÆþ È¾Æ©ÌÀ¡×
¥´¥ßÂÞ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÇã¤¤ÊªÂÞ¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ö¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ40ËçÆþÈ¾Æ©ÌÀ¡×¡£Ëç¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È40Ëç¡ª
1ËçÌó2.75±ß¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¥ì¥¸ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¤â°Â¤¯ºÑ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ 40ËçÆþ È¾Æ©ÌÀ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4947879516323
ÍÆÎÌ¡§ÅìÆüËÜ12¹æ¡¿À¾ÆüËÜ30¹æ
¸ü¤µ¡§0.012mm
Ëç¿ô¡§40Ëç
7.¡ÖLimeAir Bag¡×
ÀÐ³¥ÀÐ¤ò25%»ÈÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò28%ºï¸º¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºÇÂçÌó23%ÍÞÀ©¤·¤¿¥¨¥³¥í¥¸¡¼¤Ê¡ÖLimeAir Bag¡×¡£
2L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤âÆñ¤Ê¤¯Æþ¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÆýÇò¿§¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡ÃLimeAir Bag
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4570099661193
ÍÆÎÌ¡§ÅìÆüËÜ45¹æ¡¿À¾ÆüËÜ45¹æ
¸ü¤µ¡§0.017mm
Ëç¿ô¡§20Ëç
8.¡Ö¼¼Æâ¥´¥ßÈ¢ÍÑ ¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¥Ý¥êÂÞ Âç¡×
¼¼Æâ¥´¥ßÈ¢ÍÑ¤Î¥´¥ßÂÞ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡Ö¼¼Æâ¥´¥ßÈ¢ÍÑ¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¥Ý¥êÂÞÂç¡×¡£¤³¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¼è¤Ã¼ê¤È¹¤¤¥Ù¥í¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤º¡¢¹¤¤¥Ù¥í¤òÊÄ¤¸¤Æ¤«¤é¼è¤Ã¼ê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥´¥ß¤ÎÆ÷¤¤¤¬Ï³¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢À¶·é¤Ê¶õ´Ö¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤Ê¤É¡¢Æ÷¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¼¼Æâ¥´¥ßÈ¢ÍÑ ¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¥Ý¥êÂÞ Âç
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4984831054110
ÍÆÎÌ¡§31cm¡ß60cm¡ß8cm
¸ü¤µ¡§0.0012mm
Ëç¿ô¡§12Ëç
9.¡Ö¤Ò¤âÉÕ¤¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ý¥êÂÞ 6LÍÑ¡×
¤Ò¤âÉÕ¤¤Ç¸ýÉôÊ¬¤ò·ë¤Ó¤ä¤¹¤¤¡Ö¤Ò¤âÉÕ¤¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ý¥êÂÞ6LÍÑ¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤â¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë¤Ö¤¿¤á¤ÎÍÆÎÌ¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÍÆÎÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥´¥ßÂÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ýÇ¼ÂÞ¤ä¤ªÇã¤¤ÊªÂÞ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¤Ò¤âÉÕ¤¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ý¥êÂÞ 6LÍÑ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4903652003046
ÍÆÎÌ¡§6L
¸ü¤µ¡§0.0013mm
Ëç¿ô¡§15Ëç
10.¡Ö¼¡¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼ê¤µ¤²ÂÞ 20L µûÊÁ¡×
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¼¡¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼ê¤µ¤²ÂÞ20LµûÊÁ¡×¡£
¥´¥ßÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¸ý¤ò·ë¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ð¡¢Äì¤Î¥Ù¥í¤¬ÀÚ¤ì¡¢¼¡¤Î¥´¥ßÂÞ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó¥´¥ßÂÞ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤«¤ï¤¤¤¤µûÊÁ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¼¡¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼ê¤µ¤²ÂÞ 20L µûÊÁ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4991437151211
ÍÆÎÌ¡§20L
¸ü¤µ¡§0.0013mm
Ëç¿ô¡§1¥í¡¼¥ë¡ß12Ëç
11.¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥Ú¥¿¥Ã¤È¥´¥ßÂÞ¡×
ÊÒÊý¤Î»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤Ë¥·¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨ÀÊ¥´¥ßÈ¢¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥Ú¥¿¥Ã¤È¥´¥ßÂÞ¡×¡£
¸ý»ß¤á²Ã¹©¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Î¤Æ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Î»ý¤Á¼ê¤Î¥ß¥·¥óÌÜ¤ò³«¤¡¢¤Ç¤¤¿·ê¤Ë¥·¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î»ý¤Á¼ê¤òÄÌ¤»¤ÐOK¡ª¥´¥ß¤¬¤Á¤é¤Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯±ÒÀ¸Åª¤Ç¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¤É¤³¤Ç¤â¥Ú¥¿¥Ã¤È¥´¥ßÂÞ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4991437914830
ÍÆÎÌ¡§25cm¡ß23cm¡ß4cm
¸ü¤µ¡§0.0013mm
Ëç¿ô¡§18Ëç
12.¡Ö¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ 35ËçÆþ ¥ê¡¼¥ÕÊÁ¡×
¤ªÇã¤¤Êª¤äÊ¬ÊÌ¥´¥ß¡¢¼ÒÆâ¤Î¾ïÈ÷ÂÞ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ35ËçÆþ¥ê¡¼¥ÕÊÁ¡×¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ê¡¼¥ÕÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ëç¿ô¤â35ËçÆþ¤ê¤ÈÂ¿¤á¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ 35ËçÆþ ¥ê¡¼¥ÕÊÁ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4984831082878
ÍÆÎÌ¡§ÅìÆüËÜ12¹æ¡¿À¾ÆüËÜ30¹æ
¸ü¤µ¡§0.0012mm
Ëç¿ô¡§35ËçÆþ
13.¡Ö¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ ¥Ð¥¤¥ª25% ¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥Õ¥ì¥ó¥ºÊÁ¡×
¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ¥Ð¥¤¥ª25%¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥Õ¥ì¥ó¥ºÊÁ¡×¡£
¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà¤ò25%»È¤Ã¤¿¥Ý¥êÂÞ¤Ç¡¢¥¨¥³¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Ù¥í¤¬Ä¹¤á¤Ç·ë¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÆýÇò¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥êÂÞ¤Ï¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥Ý¥êÂÞ ¥Ð¥¤¥ª25% ¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥Õ¥ì¥ó¥ºÊÁ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4978446056911
ÍÆÎÌ¡§ÅìÆüËÜ8¹æ¡¿À¾ÆüËÜ25¹æ
¸ü¤µ¡§0.0012mm
Ëç¿ô¡§45Ëç
14.¡Ö¡ã¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¡ä¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ L 8Ëç¡×
¥Ô¥ó¥¯¿§¤È¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤Î¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ö¡ã¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¡ä¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞL8Ëç¡×¡£¥Þ¥Á¤â14cm¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥í¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë·ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¡ã¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¡ä¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ L 8Ëç
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4968583238479
¥µ¥¤¥º¡§47cm¡ß26cm¡ß14cm
Ëç¿ô¡§8Ëç
15.¡Ö¼êÄó¤²ÉÕ¥Ý¥êÂÞ M 12ËçÆþ ¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¿PZ¡×
¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥ó¤È¡¢Èà¤é¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ô¥¶²°¡Ö¥Ô¥¶¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¥í¥´¤ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¼êÄó¤²ÉÕ¥Ý¥êÂÞM12ËçÆþ¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¿PZ¡×¡£
È¾Æ©ÌÀ¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ËÀÖ¤ä²«¿§¡¢ÎÐ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¤ªÍ§Ã£¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤òÅÏ¤¹ºÝ¤Ë»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
DATA¥»¥ê¥¢¡Ã¼êÄó¤²ÉÕ¥Ý¥êÂÞ M 12ËçÆþ ¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¿PZ
ÃÍÃÊ¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§4964549050475
¥µ¥¤¥º¡§390mm¡ß190mm¡ß0.02mm
Ëç¿ô¡§12Ëç
¢£ºÊñ¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ÏOPPÂÞ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤³¨ÊÁ¤Î¥Ý¥êÂÞ¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊñ¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢OPPÂÞ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
OPPÂÞ¤Ï¹â¤¤Æ©ÌÀÅÙ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿¤Ó¤Ë¤¯¤¯¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¡£
¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¤Î°õºþÊª¤äDMÁ÷ÉÕÍÑ¤ÎÉõÅû¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÊñÁõ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤ÎºÊñ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎOPPÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÊñ»ñºà¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏOPPÂÞ¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¤ª¤¹¤¹¤áOPPÂÞ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥ê¥¢¤Î¥Ý¥êÂÞ¤Ë´Ø¤¹¤ëQ¡õA
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¥Ý¥êÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¸¡º÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¿Ìä¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ê¥¢¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ï¤É¤³¡©
¥»¥ê¥¢¤Ç¥Ý¥êÂÞ¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ï¡¢±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤ä¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¡¢ÁÝ½üÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò°·¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇä¤ê¾ì¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥»¥ê¥¢¤Ë¤Ï100ËçÆþ¤ê¤Î¥Ý¥êÂÞ¤â¤¢¤ë¡©
¥»¥ê¥¢¤Ç¤Ï100ËçÆþ¤ê¤Î¥Ý¥êÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç100ËçÆþ¤ê¤ÎÂÞ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢50ËçÁ°¸å¤Ç110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¼Ê¬¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥»¥ê¥¢¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ý¥êÂÞ¼ýÇ¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©
¥»¥ê¥¢¤ÇÇã¤¨¤ë¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¿¤ó¤ÀÂÞ¤ò¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡Ö¥×¥ë¥¢¥¦¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥í¥ó¥°¡×¤ä¡¢¥´¥ßÂÞ¼ýÇ¼ÍÑ¤Î¥Ð¡¼¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤â110±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ê¥¢¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤ä¡¢¥´¥ßÂÞ¼ýÇ¼¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥ª¥·¤Îµ»ö¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û¥»¥ê¥¢¤Î¥Ý¥êÂÞ¤Ï¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¡ª ¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥êÂÞ¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¥»¥ê¥¢¤Î¥Ý¥êÂÞ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¤ÖºÝ¤Ë¤ÏÍÑÅÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥´¥ßÈ¢ÍÑ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥ì¥¸ÂÞÂå¤ï¤ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»È¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤É¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤È¤¤ÎÂÞ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿OPPÂÞ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤è¤ê¹â¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¼¡²ó¡¢¥»¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥êÂÞÇä¤ê¾ì¤òÇÁ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
