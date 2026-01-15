1月13日放送のＣＢＣラジオ『北野誠のズバリ』、この日のテーマは「疑いました！」。リスナーAさんから寄せられたのは、夫が体験した不思議な出来事です。寝室から聞こえた叫び声に駆けつけると、そこには肩で息をする夫の姿が。「女の人が背中から入ってきた」という衝撃的な話に、事故物件住みます芸人の松原タニシの反応は？

2階から聞こえた叫び声

「おととい、びっくりしました。旦那は早い時間に2階の寝室で寝ていました。私がパソコンで作業していると、2階から『おーい！おーい！』という声が聞こえてきました」（Aさん）





「女の人が体に入ろうと…」

最初は息子がスマホで音楽を聴いている音かと思ったそうですが、あまりにもリアルな声にAさんは息子と顔を見合わせ、2階に上がっていったそうです。「そうすると、旦那が布団の上で肩で息をして、はあはあと息切れしてるではありませんか」（Aさん）「どうしたの？体調悪い？何かあった？」と聞くAさんに、夫は信じられないことを口にしました。

「『女の人が背中から自分の身体の中に入ってきた。金縛りにあった』と言うのです」（Aさん）



言っている意味がよくわからず、もう少し詳しく聞いてみることに。夫が布団で横になって寝ていたところ、女の人が背中から胸に向かってぐいぐい押してきて、自分の中に入ろうとしてきたといいます。



夫は必死で腕を使って押し返し、なんとか声を出した時に、Aさんと息子が部屋のドアを開けたのだそうです。



「『姿を見たの？』と聞くと、『姿は見ていない。でも女の人だったという感覚はわかる』と。若い人や老人ではないというのです。手で一生懸命押し返したので、腕が筋肉痛みたいになったと言っていました」（Aさん）



実はAさん、確定申告のロックを解除するために夫のスマホが必要になったので、借りに行こうかな、面倒だなと思っていたタイミングでの出来事だったので、本当に驚いたそうです。

「入ってくる」話は初めて

「今日はスタジオにタニシさんがいるので聞きたいのですが、実際にそのようなことがあるんでしょうか。ちょっと疑いましたが、旦那がマジな顔でこれを言うので…。旦那は少し霊感があるそうですが、ここまでリアルな体験はしたことがないと言っていました」（Aさん）



松原「怖すぎるでしょ。背中から胸に入ってくるんでしょ？めちゃくちゃ怖い。出ていく話は聞いたことありますけどね」



松原によると、沖縄では霊媒師が体の中に入っている幽霊を取り出したところ、本当に女の人の体が出てきたという話はあるものの、入ってくる話はそんなリアルに聞いたことがないそうです。



北野「入ろうとしてるっていうのは聞いたことないね」



松原「リアルですよね。夜寝てる時とかじゃなくて、みんな起きてる時にそんなことが起きるのかって。どうなったんやろ。結局大丈夫なんかな」



北野「ほんまにどうなったんでしょうかね」



その後が気になりすぎる結末でした。

（minto）



