²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡À°·Á¤·¤¿¤³¤È¤ò±£¤¹¿Í¤Ë¶ì¸À¡Ö¤½¤Î¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£¤¿¤À¡¢Ç§¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç!!¡Á¡×(¿åÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²áµî¤Î²á¤Á¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¤Ê¤¼¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸´é¤Ë¡©¡õ¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç±£¤¹¤Î¡©¡É¤È¤¤¤¦µÄÂê¤Ë±è¤Ã¤ÆÆ¤ÏÀ¡£MC¤Î¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×½©»³Îµ¼¡¤Ï¡Ö³§¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÏÀ°·Á¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¿Í¡¢¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ë¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö1²ó¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤â¤ó¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡©¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£ÀäÂÐ¡ÊÀ°·Á¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢À°·Á¤ò±£¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÁÛ¡£¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î¹Ô°Ù¡ÊÀ°·Á¡Ë¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£¤¿¤À¡¢Ç§¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£