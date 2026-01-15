É×¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¡ÄÆý¤¬¤óÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¹µ¤¨¤¿46ºÐºÊ¤Î´ê¤¤ 4¿Í¤Î¥×¥í¤¬½¸·ë¤·¡ÈÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¡¼¥È¡É¤òÀ©ºî
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬1·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¹µ¤¨¤¿½÷À¤¬¡¢¼«¿È¤Î°ìÉô¤ò¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë´¶Æ°Åª¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¡¼¥È¡ÉÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡ÖÆý¤¬¤ó¼ê½Ñ¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¡¼¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î½÷À¡Ê46¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡Ø»ä¤Ïº£Ç¯¤Î8·î¤ËÆý¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢1·î¤Ë±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ¹¤¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤È9·î¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢46Ç¯´ÖÆü¾ï¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÂÎ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»ä°Ê¾å¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÉ×¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£É×¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤òÊÌ¤Î·Á¤Ç»Ä¤»¤Ê¤¤¤«¡£¥×¥í¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼Ì¿¿¤ò²È¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë»ä¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¡¼¥È¤ò²È¤Ë¾þ¤ì¤Ð¡¢É×¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù
¡¡¤³¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¾¾°æ¥±¥à¥êÃµÄå¤¬Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢5·î¤Ë¤·¤³¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾Íè¤ÎºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ÆÁ´Å¦¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¤ëÎÏ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¡¢Ä¹¤¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢9·î¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬°Ê¾å¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ×¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²È¤Ë¾þ¤ì¤ëÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÌÓÍø¤µ¤ó¡¢ÌÚ¹©ºî²È¤Î´äÂ¼¤µ¤ó¡¢Ä¦¹ï²È¤ÎµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤ÆÈÖÁÈ¤Ë°ÍÍê¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÌ¡²è²È¤ÎÀ¾ß×»ÒÀèÀ¸¤È¤¤¤¦4¿Í¤Î¥×¥í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ç¤Ï¡¢3¼¡¸µ¥¹¥¥ã¥Ê¤ÇÎ©ÂÎ¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤Ê¤ÉºÇ¿·µ»½Ñ¤â¶î»È¤µ¤ì¤¿¡£ÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤é¤·¤¯¡ÖÊªÍýÅª¤ËÌÀ¤ë¤¯¡×¸÷¤ëºîÉÊ¤ò¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¿ÀÏÃ¤ÎÂÀÍÛ¿À¡Ö¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¡×¤ò¡¢´äÂ¼¤µ¤ó¤Ï·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥±¥ä¥¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÀ¾ÀèÀ¸¤Ï¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛ¿§¤ò»Ü¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿4¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¼«Âð¤ÇÉ×¤È¶¦¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡ÖÂç»ö¤Ê¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£É×¤â¡¢ºÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Ñ¤¬Ä¦¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Ä¦¹ïºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¿¼¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤ËÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°¦¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼ê»æ¤¬Á÷¤é¤ì¡¢É×ÉØ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£