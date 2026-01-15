¡Ú¾ï¼±°ìÊÑ¡ª¡Û¡Ö¶âÊ§¤Ã¤¿ÀÊ¤À¤¾¡×µñÈÝ¤ÏÅöÁ³¡Ä¡© ¡ÈÀÊÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡ÉÁûÆ°¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¡×
¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×Êø²õ¡ª¡©
Å´Æ»¤äÈô¹Ôµ¡¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÇºÇ¶á¡¢¡ÖºÂÀÊ¤òÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤â¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤«¤éº£¤â¡¢ºÂÀÊ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤äSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬¸®ÊÂ¤ßÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÀÎÁ°¤Ê¤é¡¢¡ÖºÂÀÊ¤ò¾ù¤é¤ì¤ë¤Ù¤¿Í¤Ë¤Ï¤¹¤°¾ù¤ë¡×¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¶áÇ¯¡¢¡ÖºÂÀÊ¤ò¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤Ù¡¢¤½¤ì¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤â¼ÂºÝÂ¿¤¯¡¢¡Ö¾ù¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤¬°¤¤¡×¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤¹¤éÉº¤¦¡£
ºÂÀÊ¤Î¡Ö¾ù¤ë¡¦¾ù¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ÜÆ°¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÎ¹¹Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¶âÊ§¤Ã¤¿ÀÊ¤À¡×µñÈÝ¤ÎÀµÏÀ
¤Þ¤º¡¢ÀÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖºÂÀÊ¤ò¾ù¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡×¤Î¤¬ºÇ¶á¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Î£±¤Ä¡£¾ù¤ëÂ¦¤Î¸À¤¤Ê¬¤È¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤Ê¤É¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÂ¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¼Ö»þ¹ï¤Î¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¿·´´Àþ¤Ç¡Ö³Î¼Â¤ËºÂ¤ë¤¿¤á¤Ë»ØÄêÀÊ¤òÇã¤Ã¤¿¡×¡Ö·Ê¿§¤¬´Ñ¤¿¤¤¡¢½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤«¤éÁëÂ¦ÀÊ¤ò»öÁ°¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È»ØÄê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
ÀÎ¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ù¤é¤ì¤ë¤Ù¤¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¤é¤¹¤°¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ºÂÀÊ¤ò¡Ö¾ù¤ë¡¦¾ù¤é¤Ê¤¤¡×ÏÀÁè¤Ï¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¾ù¤é¤ì¤ë¤Ù¤¿Í¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
ºÂ¤ë¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÍÑ°Õ¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤ÎºÂÀÊ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Î¤¾¤ß¤Î¼«Í³ÀÊ¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡Ö¡ÊÈËË»´ü¤Ç¡Ë¤Î¤¾¤ßÁ´ÀÊ»ØÄê¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¸À¤¨¤Ð¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¾ù¤ëÂ¦¤È¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¾ù¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢»öÁ°¤Ë»ØÄêÀÊ¤òÇã¤¦¤Ê¤ê¡¢Í¥ÀèÀÊ¤ò»È¤¦¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÎÀÚÉä¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¡¹¤¬±Ø¤Î¡Ö¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¡×¤«¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡¢ÀÚÉä¤ÎÇã¤¤Êý¤¬½¾Íè¤Ë²Ã¤¨¤ÆJRÅì³¤¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¡×¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈEX¡×Åù¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤Ê¤ÉÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¿Í¡¦»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¿Í¤È¤Î³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ¥ÀèÀÊ¡×¥·¥¹¥Æ¥àÊø²õ¤Î¸½¼Â
¿·´´Àþ¤äÆÃµÞ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Å´Æ»¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥ÀèÀÊ¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ¥ÀèÀÊ¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í°Ê³°¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËºÂ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·Í¥ÀèÀÊ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Íè¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈºÂ¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·Í¥ÀèÀÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯¤Þ¤ì¤À¡£¤¿¤È¤¨Í¥ÀèÀÊ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ù¤é¤ì¤ë¤Ù¤¿Í¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤É¤ÎºÂÀÊ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÍ¥ÀèÀÊ¤Ê¤ÉÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÁ´¤Æ¤ÎºÂÀÊ¤¬Í¥ÀèÀÊ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÍ¥ÀèÀÊ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Å¤é¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤¬°ì°ø¤À¤í¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¥ÉØ¤âÍ¥ÀèÀÊ¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢Ç¥¿±½é´ü¤À¤ÈÂÎ·Á¤ÎÊÑ²½¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯°ì¸«Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ç¥¿±½é´ü¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÇ¥¿±Ãæ´ü¸å´ü¤Ê¤É¤è¤ê¡¢°ÁË¡Ê¤Ä¤ï¤ê¡Ë¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¿ÈÂÎ¤¬¤¤Ä¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¡ÖÇ¥ÉØ¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ê¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ì¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À°ìÉô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¼ã¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤º¡¢Ç¥ÉØ¤¬±óÎ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤¬°ÍÁ³»Ä¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤Þ¤äÁí¿Í¸ý¤ÎÌó£³³ä¤¬65ºÐ°Ê¾å¡£¹âÎð¼Ô¤âÍ¥ÀèÀÊ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ÆÍ¥ÀèÀÊ¤Î¿ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¸½¾õ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¿¥À¤ÇÀÊÂØ¤¨¡×¿Þ¡¹¤·¤¤µÒ
Èô¹Ôµ¡¤Ï¡ÖÁ´ÀÊ»ØÄê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÂÀÊ¤´¤È¤Ë»áÌ¾¤Ê¤É¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÂÀÊ¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÂÀÊÊÑ¹¹¤ÏËÜÍè¡¢Åë¾è¼êÂ³¤¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡Ë¤Î»þ¤ä¡¢¤»¤á¤ÆÅë¾è¥²¡¼¥È¤ÎÁ°¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎºÂÀÊ¤ò¾¡¼ê¤ËÂØ¤ï¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Î¿È¸µ¾ÚÌÀ¤Ç¤ä¤ä¤³¤·¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¡¢Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¤Ç¼«Í³¤ËºÂÀÊÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¼ÂºÝ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
µ¡Æâ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤ÈºÂÀÊ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢ÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¡£¼«Ê¬¤¬Î»¾µ¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë°ìÀ¼¤«¤±¤ë¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÎÁ¤ÇºÂÀÊ»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÍê¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍÎÁ¤Ç»ØÄê¤·¤¿ºÂÀÊ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£
ºÇ¶á¡¢³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤â»öÁ°ºÂÀÊ»ØÄê¤ÎÍÎÁ²½¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ°Â±¿ÄÂ¤À¤ÈÍÎÁ¡¢¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¾åµé²ñ°÷¤À¤ÈÌµÎÁ¤ÇºÂÀÊ»ØÄê¤Ç¤¤ë¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¡£
LCC¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï»öÁ°ºÂÀÊ»ØÄê¤¬ÌµÎÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¿¥À¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¡¢¼Â¤Ï¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤òÃÎ¤é¤º¡¢¤É¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤âÌµÎÁ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
³Ê°Â±¿ÄÂ¤¬¾·¤¯¡ÖµÒ¤ÎÎô²½¡×
Èô¹Ôµ¡¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó»á¤¬ºòÇ¯12·î¡¢CNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÄã²¼¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ê°Â±¿ÄÂ¤â£±¤Ä¤Î¸¶°ø¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿ÄÂ¤Ï¶¥¹ç³Æ¼Ò¤Î¥»¡¼¥ë¹çÀï¤Ç²¼Íî¤·¡¢³Ê°Â¤ÇÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬Èô¹Ôµ¡¤Ëº®¾è¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÇ¯¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Î¾®·¿²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÎ¤è¤êËþÀÊ¤Ë¶á¤¤¥Õ¥é¥¤¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èµ¡Æâ¤Ç¤Îµç¶þ´¶¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤âÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¡¢¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
³Ê°Â¤ÇÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÎÉ¤¤ÌÌ¤â°¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£º£¤ÎÆüËÜ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¤¬¼«¹ñ¤è¤ê²¿¤â¤«¤â°Â¤¤ÆüËÜ¤ò´î¤ó¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢°ÊÁ°¤Î±ß¹â»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤â¼ÂºÝµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÊ¤¹¤é¾ù¤ì¤Ì¡ÖÉÏ¤·¤¤ÆüËÜ¡×
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÆ±Ä´°µÎÏ¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÀ¤´ÖÂÎ¡¢¼ºÇÔ¤Ø¤Î¶²ÉÝ´¶¡¢²æËý¤òÈþÆÁ¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤Ê¤É¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ïº£¤â°ÍÁ³»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¡×¤â°ì°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤ÇÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¡¹¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¶Å»ë¤¹¤ë¤«¿²¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¡×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤Þ¤ËºÂÀÊ¤«¤é¥µ¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ê¤¯³°¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³èÌÌ¤Ç¤ÏÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤Î´Ö¤Ë¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Êª²Á¾å¾º¤ä±ß°Â¤¬Â³¤¡¢¹âÎð²½¤âµÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬¸«¤¤¤À¤»¤º¡¢ÊÄºÉ´¶¤âÉº¤¦¡£
³¤³°¤Ç¤Ïº£¤â¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÇºÂÀÊ¤ò¡Ö¾ù¤ë¡×Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê³¤³°¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤È¡¢¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È½êÍÎ¨¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñÌ±¤Î¤¿¤Ã¤¿17¡óÂ¤é¤º¡£ÂçÂ¿¿ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¹ñ¤È¼«¹ñ¤òÈæ³Ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¡¢À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¼þ¤ê¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¹ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¿´¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¥·¥«¥Þ¥¢¥