【ザ・キング・オブ・ファイターズ ’98 アルティメットマッチ アクションフィギュア クラーク・スティル】 6月発売予定 価格:19,580円

ストームコレクティブルズはアクションフィギュア「ザ・キング・オブ・ファイターズ ’98 アルティメットマッチ アクションフィギュア クラーク・スティル」を6月に発売する。価格は19,580円。

クラーク・スティルは、SNKのキャラクターが戦いを繰り広げる「ザ・キング・オブ・ファイターズ(KOF)」シリーズに登場するキャラクターだが、原点は1986年のアクションシューティングゲーム｢怒」シリーズの2Pキャラである。1Pキャラの「ラルフ」と共に「KOF」シリーズに参戦している。地味な外見とは裏腹に強キャラであり、多彩な投げで対戦で大活躍。超必殺技は掴んだ相手を上空に放り投げ、アルゼンチンバックブリーカーを2回決めフィニッシュホールドをかける「ウルトラアルゼンチンバックブリーカー」。クラークとラルフは「メタルスラッグ」シリーズにも参戦している。

フィギュアは豊富な可動ポイントに加え、「バルカンパンチ」や「ボディスラム」を再現できる必殺技エフェクトパーツが付属。ゲームの豪快なパワームーブを存分に楽しめる商品となっている。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.