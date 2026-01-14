»Í¹ñIL¹âÃÎ¡¡¸µ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ÈÆþÃÄ¹ç°Õ¡¡22Ç¯¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤«¤é°ÂÂÇµÏ¿
¡¡»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¤Ï14Æü¡¢¹âÃÎ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹¤È22Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ç¥ë¥ß¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬ÆþÃÄ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÎÆ±ÆâÌî¼ê¤Ï14Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È·ÀÌó¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î22Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡Ê¤È¤â¤ËÅö»þ¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¡¢¥¸¥§¡¼¥³¥Ö¡¦¥Ç¥°¥í¥à¡ÊÅö»þ¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤«¤é¤â°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÂçÊª¥¥é¡¼¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»132ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ç¤Ï39»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.207¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢90¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ê¡¢¼ç¤Ë°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¡£Æ±¤¸¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¹âÃÎ¤«¤éºòµ¨ÅÓÃæ¤Ëºå¿À¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¯¡¢¿Í´ÖÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ÎÆþÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤Ï15Ç¯¤ËÆ£Àîµå»ù¡Ê¸½ºå¿À´ÆÆÄ¡Ë¡¢17Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»555ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É²áµî¤ËÂçÊª¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï18¡Á20Ç¯¤Ë¤ÏÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê¸½ºå¿À¡Ë¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢3·î¤ÎWBCÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£