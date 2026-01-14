¥½¥·¥¨¥À¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤È¤ÎPKÀï¤òÀ©¤·¤Æ¹ñ²¦ÇÕ8¶¯Æþ¤ê¡ª¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥¯¥í¥¹¤Ç¡È·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡É¤Îµ¯ÅÀ¤Ë
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È¥ª¥µ¥¹¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ç¥ó¥»¡Ê3Éô¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤ò2¡Ý1¤ÇÀ©¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£Àè·î14Æü¤Ë¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Æ¥®¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤«¤é¸ø¼°Àï4»î¹çÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä°ìÀï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î4Ê¬¤Ë¥ª¥µ¥¹¥Ê¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÀõ¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥¤¥±¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Û¥ó¡¦¥â¥ó¥«¥è¥é¤¬È¿±þ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡17Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤òÆÍ¤Êü¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ë¥¢¤ËÁ÷¤Ã¤¿±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤âÁ°È¾½ªÈ×¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£45¡Ü4Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤¬º¸Â¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤ò½³¤êÆþ¤ì¤ë¡£¥Ë¥¢¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¤¬Æ¬¤Ç¸åÊý¤Ë°ï¤é¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¤ËÎ®¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤â¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Û¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬¥ß¥É¥ë¥Ñ¥¹¤òÇÛµë¡£¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç½Ð¤·¤¿²£¥Ñ¥¹¤ÏÁê¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢75Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬È¿·â¤ò¸«¤»¤ë¡£¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤ë¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤Ë·Ò¤®¡¢ÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÍ×µá¡£¥²¥Ç¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ÏÁê¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¤¬±¦Â°ìÁ®¡£ÃÏ¤òÇç¤¦¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éµ×ÊÝ¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¡£¥´¡¼¥ë¼êÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤ò½¦¤¤¡¢±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Éé¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡±äÄ¹Á°È¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËPK¤òÆÀ¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤À¤¬¡¢¡ÈÌ¾¼ê¡É¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Î¥¥Ã¥¯¤òGK¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£115Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤¬¶¯°ú¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤¿¤âGK¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢¾¡Éé¤ÏPKÀï¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬4¡Ý3¤Ç¾¡Íø¡£¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à¡¹·è¾¡¤ÏÍè·î3Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¡2¡Ý2¡ÊPK¡§4¡Ý3¡Ë¡¡¥ª¥µ¥¹¥Ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡4Ê¬¡¡¥Û¥ó¡¦¥â¥ó¥«¥è¥é¡Ê¥ª¥µ¥¹¥Ê¡Ë
0¡Ý2¡¡17Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¥ª¥µ¥¹¥Ê¡Ë
1¡Ý2¡¡75Ê¬¡¡¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë
2¡Ý2¡¡90¡Ü2Ê¬¡¡¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë
