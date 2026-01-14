ÄêÇ¯¸å¡Ö¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Ö·î30Ëü±ß°Ê¾å¤â²ÄÇ½¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤½¤Îµ¤¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·î30Ëü±ßÄ¶¤Ï²ÄÇ½¡© ¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤Î¼ýÆþ¿å½à¤ÈÃ£À®¾ò·ï
¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢´ðËÜµë¤ÈÊâ¹çµë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ÅÁÈ¤ß¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¼ûÍ×¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·î¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö·î30Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¹¥¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î°ìÎã¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶ÐÌ³Æü¿ô¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¿å½à¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄêÇ¯¸å¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¶ÐÌ³¤òÁªÂò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼ýÆþ¤Ï·î20Ëü±ßÂæ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë·Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ¯¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤Ë¤ÏË¡Î§¾å¤ÎÌÀ³Î¤ÊÇ¯Îð¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·ー¤Ï»ö¶Èµö²Ä¹¹¿·75ºÐ¤Þ¤Ç¡Ë¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ä±¿Å¾Å¬À¤òËþ¤¿¤»¤Ð70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï60ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ÏºÆ¸ÛÍÑ¤äÄê»þÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¶ÐÌ³Æü¿ô¤ä»þ´Ö¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¹çÍýÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼ýÆþ¤â°ìÄêÄøÅÙ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤È¥ê¥¹¥¯
ÄêÇ¯¸å¤Î½¢Ï«¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¤ÏºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢Â¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìë´Ö±¿Å¾¤äÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤äÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸ÃæÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¡¢¼ýÆþ°ÊÁ°¤ËºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë²ÔÆ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ä²áÏ«¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢·ò¹¯Èï³²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µïÌ²¤ê±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸³èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¼ýÆþ¤ÎÊÑÆ°¤ÈÇ¯¶â¤È¤Î´Ø·¸¤â³ÎÇ§¤ò
¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤ÎÊó½·¤ÏÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Å·¸õ¤ä·Êµ¤¡¢ÃÏ°è¤Î¼ûÍ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î¤´¤È¤Îº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£²È·×Àß·×¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿·î¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê·î¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ç¡¢½»µïÈñ¤ä¿©Èñ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÅª¤Ê»Ù½Ð¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÂ¶â¤ÈÇ¯¶â³Û¤Î¹ç·×¤¬·î51Ëü±ß¡Ê2025Ç¯ÅÙ»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¯¤±¤ÐÆ¯¤¯¤Û¤É¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÄêÇ¯¸å¤Ë¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤è¤¦
ÄêÇ¯¸å¤Ë¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢À¸³è¤ËÍ¾ÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀâÌÀ²ñ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¿ô»ú¤À¤±¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¡¢¼ýÆþ¤ÎÊÑÆ°¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È·×Á´ÂÎ¤Î°ÂÄê¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±²Ô¤²¤ë¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò´ð½à¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼ýÆþ¤äÂÎÎÏ¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Æ¯¤Êý¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»ÊýË¡
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー