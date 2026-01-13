神村学園主将・中野陽斗が「胸に刻んだ」監督の言葉 “陰の立役者”として夏冬2冠達成「自分都合で動いてはいけない」
高校選手権決勝前日のトレーニングのため、都内の高校グラウンドへやって来た神村学園の有村圭一郎監督は、ふと目に付いたゴミ（に見えたもの）を拾い上げていた。
それは結果としてゴミではなく、誰かの忘れていったと思われる小物だったのだが、普段から「ゴミが落ちていたら拾う」ことが習慣化されているとわかる光景だった。
その有村監督を「自分たちにとってお父さんみたいな先生」と敬慕してきた主将の中野陽斗は、リーダーとはどうあるべきかを常に意識してきた。ピッチ内での立ち居振る舞いはもちろん、練習や試合後も、尊大に命令して終わりなんて態度は取らない。
「（練習の）準備であったり、そういった片付けの作業も、やっぱり自分が最初にしていないといけない。自分がしてないのに指示だけしていても誰もついてこないと思っているので、一番にしながら、その姿を見せて、そのあとに指示を出すようには意識してやってきました」（中野）
華美なテクニックが際立つ神村学園。ただ、だからこそ中野が主将を務めた今季は、精神性の部分がむしろ際立って印象に残るチームになった。
「陰の立役者になれ」
神村学園の主将・中野陽斗は有村圭一郎監督から贈られた言葉を、「胸に刻んでやってきた」。選手権に限ってのテーマ設定ではない。「リーグ戦からずっと意識してきたこと」である。
神村学園で「たくさんのことを学んだ」という中野が強調するのは「自分都合で動いてはいけない」ことで、これは「自分の中では一番有村先生から教えていただいて、深く考えられたことです」という。
「やっぱり自分都合で物事に動いてしまえば、その分だけ誰かが苦労することになる。自分都合で相手が迷惑してしまうことも多いので、そういった意味では、その考えがサッカーのプレーにもつながっています。自分都合の考えではなく、人のために考えて、人のことを優先して動くところがプレー面にもつながって、考え方を含めて日常からしっかり取り組めていると思います」（中野）
テクニカルで華やかなサッカーを展開する神村学園であり、中野自身も傑出した才覚を持つプレイヤーだが、あくまで「誰かのために行動する」ことを強調してきた。
今年のチームについて有村監督は「自分のためだけではなく、誰かのために動ける選手が多い」と夏の時点で語っていたが、まさにそうした雰囲気の学年になっていった理由の一つが、中野の存在だろう。
統率力と心身共にタフな守りを見せて決勝を無失点で終え、見事に優勝を飾ったあとも、中野の立ち居振る舞いは変わっていなかった。初優勝について問われても、まず「この優勝は自分たちだけのものではない」と強調するのを忘れなかった。
「支えてきてくれた人たちであったり、先生方もそうですけど、これまで歴代の先輩方が築き上げてきたものが、今となって自分たちに、自分たちの代となって実っているということだと思います」（中野）
そんな中野は、この試合を最後に神村学園ではなく、いわきFCのプロ選手としての生活をスタートさせることとなる。
J1のビッグクラブからもオファーが届く中で、「自分が一番成長できるところはどこか」という観点でチームを選んだ。3週間にわたる練習参加を通じて「ここが一番」と感じたチームを選択したのも、地に足の着いた神村の主将らしい決断だった。
プロとしてプレー面で目指すロールモデルは日本代表DF鈴木淳之介。「身長も自分とさほど変わらない」ということもあり、攻守両面で貢献できるDFになり、いわきを支える選手となることを、まずは目指していくことになる。
取材・文＝川端暁彦
