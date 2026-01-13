トヨタ「新ハイエース」発表に“反響殺到”！

2026年1月13日、トヨタは「ハイエース（バン・ワゴン・コミューター）」の一部改良モデルを発表し、同年2月2日の販売開始を予告しました。

日本の物流を支えるだけでなく、個人ユースでも根強い人気を誇る現行の「200系」ハイエース。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新ハイエース」です！（73枚）

2004年の登場から22年目を迎えるロングセラーモデルですが、今回発表された改良モデル（通称“9型”）は、安全装備や機能面で非常に大きなアップデートが施されており、既存オーナーや購入検討層からも高い関心が寄せられています。

今回の改良における最大のトピックは、先進運転支援機能の強化です。

長距離移動の多いユーザーから長年要望が多かった、全車速追従機能付の「レーダークルーズコントロール（ACC）」がついに採用されました（停止保持機能はなし）。

高速道路などでのドライバーの疲労軽減に直結するこの機能追加に対し、発表直後からネット上では歓迎する声が数多く上がっています。

「レーダークルーズが付くならと待ち続け、ようやく来た！」「ACC対応はスゴイ！ 初期モデル乗ってるけど新しいの欲しいな〜」「ACC有無の差は大きすぎる。もう買うしかない！」と、ACCの有無が買い替えの決定打になると考えるユーザーは少なくないようです。

また安全性能においても「トヨタセーフティセンス」の機能が拡張されました。

プリクラッシュセーフティは、新たに交差点での出会い頭や自動二輪車（昼）の検知に対応。さらに道路標識を読み取る「ロードサインアシスト」も追加され、現代の交通事情に合わせたアップデートが図られています。

エクステリアについては、全車に標準装備化された「Bi-Beam LEDヘッドランプ」を含むフロント周りのデザイン変更が行われました。

長年親しまれたフロントマスクの印象が変わったことに対し、SNSなどでは「あら！ 新しいヘッドライトかっこいいね」「めちゃカッコ良くなった！」といったような好意的な意見が見られます。

一方で、形状変更されたドアミラーなどの細部については、「ここ最近のハイエースについているドアミラー、個人的には見にくいんだよね」 「ドアミラーは初期型の方が好き」と、長年のユーザーからシビアな意見も聞かれました。

インテリアもデジタル化が進み、カラーデジタルメーターやディスプレイオーディオが新たに設定されるなど、商用車の枠を超えた快適性が追求されています。

そして今回の改良が注目されるもう一つの背景には、「モデルサイクルの行方」への関心があります。

2025年10月のジャパンモビリティショーにて、トヨタは次期型を示唆する「ハイエースコンセプト」を公開しており、フルモデルチェンジが近いことは周知の事実となりつつあります。

そうした状況下での熟成された改良モデルの登場に、ファンの間では「これが200系の最終型になるのではないか」という観測が広がっており、「いつまで200系を改良し続けるんだろう？」「フルモデルチェンジしたら次期モデルは『カヨイバコ』系のデザインになるのかな？」「これが200系の最終型だろうから買ってみよう」「この9型は絶対プレミア化する！」「むしろ200系をこのまま継続販売し続けて欲しい」「早く注文しないとまた買えなくなる」「すぐ受注停止になりそう」と、思い思いの意見が投稿されています。

今回発表された新しいハイエースの車両価格（消費税込）は、バンが286万円からとなっており、機能向上に伴い従来モデルより上昇。

そのため、「商用バンとしては高くなりすぎ…」という声もありますが、ライバルである日産「キャラバン」との比較や、「アルファードとハイエースでどっち買うか迷ってる」といった声も見られ、ハイエースが独自の立ち位置を確立している様子がうかがえます。

このように、20年以上販売が続く200系ハイエース。

その集大成とも言える今回の改良モデルは、市場に大きなインパクトを与えています。