【ポケパーク カントー】 2月5日 開業予定

よみうりランドは、2月5日に開業を予定している屋外常設施設「ポケパーク カントー」のアトラクション「ブイブイヴォヤージュ」の外観写真をXにて公開した。

「ブイブイボヤージュ」は、イーブイたちのメリーゴーランド。ポニータとギャロップが引っ張る車、風船付きのそらとぶ椅子乗って、幻想的な世界一周の旅を体験できる。

今回、外観をチラ見せする画像が「ポケパーク カントー」公式Xにて公開。イーブイをはじめ、ブースター、シャワーズ、サンダースといった進化系、通称「ブイズ」のほか、車を引っ張るポニータ、ギャロップの姿も確認できる。

「ブイブイヴォヤージュ」詳細

料金：大人（13歳以上）1,200円、 子ども（3歳～12歳）800円

対象年齢：5歳未満の方は13歳以上の付添（有料）が必要

場所：カヤツリタウン内

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。