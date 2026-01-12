「コカ・コーラ」、から揚げとの食べ合わせ提案キャンペーン開始、「オリジナルトリ皿」がもれなくもらえる/コカ・コーラシステム

コカ・コーラシステムは1月12日から、「一緒だともっとおいしい。カラアゲとコカ・コーラ」キャンペーンを開始する。「コカ・コーラ」とカラアゲの食べ合わせを、大切な人と楽しむ特別な時間として提案するもので、対象製品を購入して応募することで「オリジナルトリ皿」などのグッズが当たる企画となっている。カラアゲとの食べ合わせ訴求は、同社によれば昨年に続くものという。

キャンペーンでは、対象製品を購入したレシートで応募シールを集め、キャンペーンサイトから応募する。応募すると、もれなくカラアゲにも使える「オリジナルトリ皿」がもらえる。対象製品1本購入につき、応募1シールまたは2シールがたまる。

【対象製品】

「コカ・コーラ」

「コカ・コーラ ゼロ」

「コカ・コーラ ゼロカフェイン」

「コカ・コーラ プラス」

【商品】

<絶対もらえる!コース>

24 シール:「オリジナルトリ皿」1 枚(赤)

36 シール:「オリジナルトリ皿」2 枚(赤+黒)

48 シール:「オリジナルトリ皿」3 枚(赤+黒+白)

<抽選でもらえる!コース>

1シール: PayPayポイント 500 ポイント 3,000人

【応募期間】

2026年1月12日(月)〜2026年3月15日(日)23:59

新CMに出演する俳優の志尊淳さん

さらに1月下旬からは、「コカ・コーラ」とカラアゲを自然体で思い切り楽しむ存在として、俳優の志尊淳さんを起用した新CMも放映する予定だ。