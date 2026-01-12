タレントの杉浦太陽と辻希美夫妻が、マンネリ防止のために実践しているというスキンシップ事情を明かした。

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月3日は、2007年に結婚した辻希美と杉浦太陽が登場。辻は、07年に長女の希空（のあ）さん、10年に長男の青空（せいあ）さん、13年に次男の昊空（そら）さん、18年に三男の幸空（こあ）さん、25年に次女の夢空（ゆめあ）さんを出産した、7人家族。

番組では「マンネリ防止で心がけていること」をテーマにトークが展開。 辻は「記念日を大切にする」と語り、「いい夫婦の日」には長女に子供たちを任せて久しぶりに二人きりで食事に出かけたエピソードを披露。

杉浦は「子供がいないところで、スキンシップ」と回答。杉浦は「子供たちがいると、のんは『母』になるから」と前置きした上で、パントリーなどに辻を連れ込んで『今だ！』とハグをしたりすると告白。子供たちの前ではせず、あえて死角となる場所でスキンシップをするというリアルな夫婦の日常を明かした。

一方の辻は、夫からの積極的なアプローチに対し「なかなか自分からは行かない」としつつも、仕事帰りに六本木のイルミネーションを目にした際、「私たぁくん（杉浦）とデートしたい」と思ったことを明かすと、杉浦はすかさず「行こう！すぐ行こう」と笑顔を見せた。