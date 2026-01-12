この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「日本人は“奪われる体験”が増えている」心が病むのは自己責任じゃない…カウンセラーが語るメンタル不調の根本原因

カウンセラーのRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「『毎日しんどい…』日本中に心の病んだ人が溢れた理由とは？当たり前の生活が困難になった原因を解説」と題した動画を公開。現代日本で心の不調を抱える人が増えているのは個人の弱さではなく、「社会的な構造」に根本的な原因があると指摘した。



動画の冒頭でRyota氏は、多くの人がメンタルの不調を「自分がダメだから」と自責しがちだと前置き。しかし、問題の根源は自分以外の部分にあるケースが少なくないと語る。その一つとして挙げたのが、職場の人手不足問題だ。少子高齢化による労働力不足を、多くの企業が「人の根性とか精神論でカバーさせようとしている」と批判。本来は機械化などで対応すべき課題を個人の負担に転嫁した結果、サービス残業や不当な評価につながり、時間や労力を「奪われる体験」を生んでいると説明した。



この「奪われる」という感覚が、現代人のストレスの大きな要因だとRyota氏は続ける。税金や物価高で可処分所得が減るだけでなく、かつては安泰だと思われていた「主食の価格高騰」など、生活の基盤すらコントロールできない状況に陥っていると指摘。このような生活の不安定さが、漠然とした不安を増大させていると分析した。



さらに、かつて存在した地域社会や職場での「社会的支援」が希薄になったことも問題視。孤独感は健康に多大な悪影響を及ぼすとし、その受け皿となるべきSNSも、他者との比較を助長し、かえって孤立を深める場になっていると警鐘を鳴らす。日本特有の「世間体を気にする文化」がSNSによって増幅され、自分らしく生きることが困難になっている現状を解説した。



Ryota氏は、これらの社会構造を理解した上で、「比較せず、自分らしく進む」ことの重要性を強調。動画で語った問題点の「逆を行く」意識が、心をすり減らさないための生き方だと提言し、まずは自分自身の健康を守ることを最優先するよう呼びかけた。