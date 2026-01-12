元楽天投手の石橋良太氏（34）が11日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）で、ネギ農家に転身した現在の生活について明かした。

明徳義塾、拓大を経てHondaから2015年ドラフト5位で楽天に入団。1年目に開幕1軍入りを果たしたが、2年目を終えた17年オフに戦力外通告を受けて育成選手として再契約。それでも18年に支配下に復帰し、19年にはプロ初勝利を含む8勝を挙げた。しかし右脚の負傷もあって実力を発揮しきれず、プロ8年目の23年10月に戦力外通告。「2、3年で終わるかなと思ってたんでそこから5年、6年やらせてもらってたのでやり切ったという気持ちだった」と32歳で引退を決断し、第2の人生へと踏み出した。

現役時代から農家とつながる機会があり、「（野球界は）30〜40代はベテランだが農業の30代はバリバリの若手。チャンスだなと思って」農業への挑戦を決意。宮城県大和町の農業法人に弟子入りし、昨年から1・5ヘクタールの畑を借りてネギ栽培をスタートした

現在は農業法人で栽培を学びつつ、1人で収穫、箱詰め、出荷作業をこなしている。キャリアはまだ半年だが、農業法人の“師匠”も「農業が分からない分、素直に全部受け入れて仕事も素直にやってくれるから野球でもまれてきた精神が活きてるのかな」と好印象を受けているようだ。

番組にリモート出演した石橋氏は「耕作放棄地から開墾作業してやっとできたものだったので特別においしかった」と自身が育てたネギを初めて食べた時の感想を明かす。スタジオに出演したタレント・武井壮から「経済的な面ではネギ農家どうなんですか？売り上げは良くなりそうですか？」と聞かれると、「今は収穫、出荷に追われていて必死です」と笑った。

現役時代の最高年俸は2600万円。「（現役時の収入からは）減りましたね。今のとこ何とか生きてます」と明るく話し、今後について「アスリート×農業を広めていきたいのと、農業に挑戦したいと思う方の受け皿になれるような農業法人を目指したい」と目標を語った。